Asgari Ücret Zammı 2025: Kasım enflasyonu geldi! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Çalışma hayatında ücretler seviyesinin belirlenmesinde kritik önemdeki asgari ücret 2025 zammının ne kadar olacağı merak konusu.

Ocak 2025’te yürürlüğe girecek asgari ücret zammını belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu 10 Aralık’ta ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Asgari ücret zammına ilişkin pek çok öngörü yapıldı. IMF’ten yabancı banklara kadar ‘öneri’ niteliğinde tahminler geldi.

MÜSİAD Başkanı: Yüzde 25'i aşmamalı

Son olarak MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücrete yüksek zammın enflasyon hedeflerine zarar vereceğini savunarak “Bana göre yüzde 25’in üzerinde bir asgari ücret zammı doğru değil” dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan işvereni temsilen masaya oturan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) asgari ücret teklifinin yüzde 32,5 olacağı öne sürülmüştü.

Masada işmi kesimini temsilen oturacak olan TÜRK-İŞ'in Başkanı Ergün Atalay ise insanca yaşam ücreti çağrısında bulundu, tespit ettikleri rakamı yakında açıklayaklarını duyurdu.

Deneyimli iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez ise çalışanların 2024 başında sahip olduğu alım gücü için yüzde 44-45 oranında bir zam gerektiğini söyledi.

Hedef enflasyon mağduriyet yaratır

Asgari ücret zammının gerçekleşen değil hedef enflasyona göre yapılması üzerinden yürüyen tartışmalar bir nebze olsun dindi.

Zira Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2024’ün son Enflasyon Raporu sunumunda 2025 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 21 olarak güncellendi.

Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflerinde ciddi sapmalar yaşandı. İktisatçılar hedef enflasyona göre zammın hem yaşanan alım gücü kaybını telafi etmemesi hem de muhtemel tahmin istikrarsızlığı nedeniyle çifte mağduriyet yaratabileceğini düşünüyor.

Erdoğan: Asgari ücretlimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu noktada kapıyı kapatan bir açıklama yaptı. Erdoğan, Merkez Bankası’nın 2024 yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 44’e atıf yaparak şunları söylemişti:

* Biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun üzerinde, çalışanlarımıza alım gücünü koruyacak çerçevede muamele edeceğiz.

Asgari ücret zammı neye göre belirleniyor?

Asgari ücret bir işçinin bir ay boyunca tam zamanlı çalışması karşılığında alabileceği en düşük ücret miktarını ifade ediyor. Ancak asgari ücret zammı asgari ücret üzerinde maaş alan çalışanların ücretlerinde de belirleyici oluyor.

Asgari ücret Ocak 2024’ten bu yana net 17 bin 2 lira, brüt 20 bin 002 lira 50 kuruş uygulanıyor. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 23 bin 502 lira 94 kuruş.

Asgari ücret zammı belirlenirken enflasyon ciddi bir etken olarak masaya geliyor. Vatandaşın alım gücünü koruması için asgari ücrete en az 12 aylık enflasyon düzeyinde zam yapılması gerekiyor.

Açlık sınırı 20 bin 562 lira

Öte yandan kasım ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmesi anlamına gelen açlık sınırı 20 bin 562 liraya yükseldi. TÜRK-İŞ'in hesaplamasına göre; yoksulluk sınırı ise 66 bin 976 lira 7 kuruş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı kasım ayı enflasyon verileri de bu noktada öne çıkıyor. Kasımda enflasyon aylık bazda 47,09, yıllık bazda 2,24 artış gösterdi.

İşte oran oran asgari ücret 2025 zam tablosu:

* Yüzde 32,5: 22 bin 527 lira

* Yüzde 35: 22 bin 952 lira

* Yüzde 36: 23 bin 122 lira

* Yüzde 37: 23 bin 292 lira

* Yüzde 38: 23 bin 462 lira

* Yüzde 39: 23 bin 632 lira

* Yüzde 40: 23 bin 802 lira

* Yüzde 41: 23 bin 973 lira

* Yüzde 42: 24 bin 143 lira

* Yüzde 43: 23 bin 313 lira

* Yüzde 44: 24 bin 483 lira

* Yüzde 45: 24 bin 653 lira.

* Yüzde 46: 24 bin 823 lira

* Yüzde 47: 24 bin 993 lira

* Yüzde 48: 25 bin 163 lira

* Yüzde 49: 25 bin 333 lira

* Yüzde 50: 25 bin 503 lira