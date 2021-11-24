Asgari ücret zammı görüşmeleri öncesinde son durum

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın gözü kulağı asgari ücret zammı görüşmelerinden çıkacak sonuçlarda. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmelerinin nasıl seyredeceğine dair açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin görüşmelerin kısa sürede sonuçlanacağını söyledi.

Asgari ücret açıklaması 1-2 hafta içinde yapılacak

Görüşmelerin aralık ayı sonuna uzamayacağını söyleyen Bilgin, "Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu sefer erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde" dedi.

İlk resmi görüşmenin 1 Aralık'ta yapılacağını belirten Bakan Bilgin, "Yasalarımıza göre kademeli asgari ücret olmaz, bölgesel asgari ücret olmaz. İşletme büyüklüğüne göre asgari ücret olmaz" diye konuştu.

DİSK'in asgari ücret talebi belli oldu

DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı öncesi 2022 asgari ücretine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin geçim şartları dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Çerkezoğlu, "Bütün ücretlere 1000 liralık iyileştirme yapılmalıdır. Ücretlerin asgari ücret kadar kısmı için 1000 lira tutarında vergi ve prim indirimi sağlanmalı ve bu destek Hazine tarafından karşılanmalıdır. Böylece bütün çalışanların ücretlerinde 1000 lira iyileştirme mümkün olacaktır. Gerek yoksulluk sınırı gerek gıda fiyatları artışı gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılında asgari ücret net 5 bin 200 lira olmalıdır." ifadelerini kullandı.