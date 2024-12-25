Asgari ücret zammı ile BES kesinti oranı da değişti
Asgari ücrette 2025 rakamı 22 bin 104 lira olarak açıklanırken, yüzde 30'luk artış sonrası pek çok kalemde de değişiklik yaşandı. Birikimlerin toplanması, değerlendirilmesi ve belli bir süre sonra kişiye toplu para ya da maaş olarak ödenmesini sağlayan Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ilişkin kesinti tutarı da değişti.
Asgari ücret dün akşam sürpriz bir kararla beklenenden erken açıklanırken, 2025 yılı asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Toplam 7 milyon asgari ücretlinin merakla beklediği rakamın belli olmasının ardından işsizlik maaşından sigorta primlerine kadar birçok ödeme kalemi de değişti.
Çalışanların maaşlarından yapılan kesintilerin, belli bir süre sonra devlet katkısı ile toplu olarak ya da maaş olarak ödendiği BES'de de rakam değişti.
BES kesintisi yükseldi
2017 tarihinden itibaren zorunlu tutulan uygulamada yüzde 30'luk asgari ücret zammı sonrası BES kesintisi 600,07 TL’den 780.09 TL'ye çıktı.
Sigorta primleri değişti
İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi, 48.006,05 TL’den 62 bin 407.87 TL'ye çıkarken, isteğe bağlı en düşük sigorta primi ise 6.400,80 TL’den 8 bin 321,04 TL'ye yükseldi.
5.950,75 TL olan en düşük Bağkur primi de yüzde 30’luk artış sonrası 7 bin 735,98 TL'ye çıktı.
GSS primi ise 600,80 TL’den 781,04 TL'ye yükseldi.