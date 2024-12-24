Asgari ücret zammı sonrası 2025 kıdem tazminatı tabanı ne kadar olacak?

2025 yılı için asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte, işçilerin en önemli haklarından biri olan kıdem tazminatına ilişkin de yeni rakamlar açıklandı. Asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zam, kıdem tazminatının tavanını 26.002 TL’ye yükseltti.

Kıdem tazminatının hesaplanması, çalışanların brüt maaşı ve çalıştıkları yıl sayısına göre yapılıyor ve bu yılki artış, işçilerin kıdem tazminatı alacaklarında önemli bir artışa yol açacak.

Ancak kıdem tazminatına hak kazanmak için bazı şartlar bulunuyor. Peki, 2025 yılında kıdem tazminatı ne kadar olacak ve çalışanlar bu haktan nasıl faydalanacak?

İşte tüm bu soruların yanıtları ve kıdem tazminatına dair bilinmesi gerekenler:

Kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır?

Kıdem tazminatının hesaplanması, işçinin brüt maaşı üzerinden yapılır. Ancak, her yıl için ödenecek kıdem tazminatı, belirli bir üst limit olan kıdem tazminatı tavanını aşamaz. Bu yılki tavan tutarı ise 26.002 TL olarak belirlenmiş bulunuyor.

Kıdem tazminatının hesaplanmasında işçinin çalıştığı yıl sayısı ve son 3 aylık brüt ücreti dikkate alınır. Hesaplanan tazminat tutarından damga vergisi kesildikten sonra, işçiye ödemesi yapılır. Bu şekilde yapılan hesaplama, çalışanların kıdem tazminatı alacakları yıllık tutarı belirler.

Kıdem tazminatına hangi durumda hak kazanılır?

Kıdem tazminatına hak kazanmak için belirli koşulların yerine getirilmesi gerekir. Öncelikle işçinin aynı iş yerinde en az bir yıl boyunca çalışması gerekmektedir. Çalışanlar, iş yerinden çeşitli sebeplerle ayrıldığında kıdem tazminatına hak kazanabilirler.

Bu sebepler arasında, işçinin evlenmesi, askerlik hizmetine gitmesi gibi durumlar yer alabilir. Aynı zamanda, işveren tarafından iş sözleşmesinin haklı bir sebebe dayanmaksızın feshedilmesi de çalışanı kıdem tazminatına hak kazandıran bir durumdur. Bu şartların sağlanması halinde, işçiye kıdem tazminatı ödenir.

Kıdem tazminatı alınamayan durumlar

Kıdem tazminatı almanın bazı şartları olduğu gibi, bu hakkı kaybetmeye de yol açabilecek durumlar bulunmaktadır. İşçinin tazminat hakkını kaybetmesine yol açabilecek durumlar arasında, işyerinde sadakatsiz davranmak, yanıltıcı bilgiyle işe başlamak, devamsızlık yapmak ya da iş güvenliğini tehlikeye atmak gibi davranışlar yer alır.