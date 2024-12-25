Asgari ücret zammı sonrası gözler emeklide! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi zammı ne kadar olacak?

Milyonlaca çalışanın beklediği 2025 asgari ücret rakamı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Komisyonu’nun dördüncü toplantısında yeni asgari ücretin yüzde 30 artışla net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Asgari ücret artışı beklenti altında kalırken, milyonlarca SSK (4a), Bağ-Kur (4b) ve Emekli Sandığı (4c) emeklisi 2025 maaş zamlarını merak etmeye başladı.

Emekliler yılda iki kez zam alıyor. Fakat SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur emeklisinin maaş zamlarında hesaplama biraz farklı.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi altı aylık enflasyon farkını yeni yılda doğrudan zam olarak alacak. Memur emeklisi ise 2025’in ilk yarısı için belirlenen yüzde 6 toplu sözleşme zammına ilaveten 2024’ün ikinci yarısında yüzde 10’u aşan enflasyon farkını zam olarak görecek.

Emekli aylıkları ne kadar zamlanacak?

Emekli zammı için nihai sonuç Ocak 2025’te açıklanan aralık enflasyonu ile netleşecek. Ancak beş aylık enflasyon emekli zammının hemen hemen kesinleşmesini sağlamış durumda...

Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklisi temmuzda yüzde 3.23, ağustosta yüzde 2,47, eylülde yüzde 2,97, ekimde yüzde 2.88 ve kasımda yüzde 2,24 olmak üzere toplam yüzde 14,56’lık zammı şimdiden hak etmiş durumda.

Aralık enflasyonun yüzde 2 gelmesi durumunda altı aylık enflasyon yüzde 16,86, yüzde 2,5 olursa da altı aylık enflasyon yüzde 17,43 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi bu farkı doğrudan zam olarak maaşlarında görecek.

En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

En düşük emekli aylığı Temmuz 2024’ten bu yana 12 bin 500 lira olarak uygulanıyor. Emekli aylıklarında kök maaş sorunu düzeltilir ve ekstra bir refah payı söz konusu olmazsa en düşük emekli aylığı yeni yılda 14 bin 600 lira civarında olacak.

Asgari ücret zammında nokta atışı yapan sosyal güvenlik uzmanı ve Dünya gazetesi yazarı Özgür Erdursun, en düşük emekli aylığının 15 bin lira olacağını ifade etti.

Erdursun, SSK ve Bağ-Kur emeklisine altı aylık yüzde 17 enflasyon farkına ek olarak refah payıyla birlikte yüzde 25 zam yapılacağı öngörüsünde bulundu.

Memur emeklisinin yeni yıl zammında son durum

Memur emeklisi için altı aylık enflasyon farkı da ilk aralık enflasyonunun yüzde 2 gelmesi halinde yüzde 6,24, yüzde 2,5 gelmesi halinde ise 6,79 olacak.

Memur emeklileri için enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı da uygulanacak. Bu da memur emeklisinin 2025 ilk yarısı için yüzde 12-13 dolaylarında zam alacağı anlamını taşıyor.

En düşük memur emeklisi aylığı, yüzde 12'lik zam halinde 19 bin 697 liraya, yüzde 13'lük zam halinde ise 19 bin 873 lira yükselecek.