Asgari ücrete 2025 zammı hayal kırıklığı yarattı! Erdoğan asgari ücrete ek zam açıklayacak mı?

Asgari ücrete yapılacak zam ve asgari ücretin 2025 yılında geleceği seviye milyonlarca işçi tarafından merakla bekleniyordu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 asgari ücretine ilişkin nihai kararın perşembe ya da cuma günü verileceğini duyurmuştu.

Bakanlık’tan ‘son dakika’ duyurusu

Ancak dün akşam saatlerinde Bakanlık’tan yapılan basun duyurusunda Asgari Ücret Komisyonu’nun 2025 asgari ücretine yönelik nihai toplantısını 20.30’da gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı.

Türkiye yeni asgari ücret rakamı için perşembe ya da cuma gününü beklerken, gelen bu sürpriz açıklama büyük şaşkınlık yarattı.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay

TÜRK-İŞ resti çekti

Bu gelişmenin hemen ardından masada işçi kanadını temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) asgari ücret karar toplantısına katılmayacağına duyurdu.

Bu haberin ardından TÜRK-İŞ’in yüzde 74’lük zam 29 bin 583 lira olan 2025 asgari ücret talebinin gerçekleşmeyeceği kesinleşti.

Asgari ücret 2025 ne kadar oldu?

Tam bu noktada sosyal medyada tahminler hızla yayılmaya başladı. Asgari ücret sosyal güvenlik uzmanı ve Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun’un dediği gibi 22-23 bin lira seviyesine mi çıkarılacaktı, yoksa daha farklı bir rakam mı gelecekti?

Ve işçilerin bulunmadığı Asgari Ücret Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan saat 20.33’te kameraların karşısına geçti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç

Asgari ücreti ‘denge’ mesajıyla duyurdu

Bakan Işıkhan enflasyonla mücadele vurgusu yaptığı konuşmasında, ücret artışlarının market raflarında, pazarlarda eridiği bir döngüye girmek istemediklerini vurguladı.

Işıkhan, "Biz çalışanlarımızın cebine giren her kuruşun gerçek değerini koruması için çalışıyoruz. Bu nedenle, mali disiplinin korunması ve enflasyonla mücadele sürecinin zarar görmemesi adına dengeli ve ölçülü bir şekilde hareket etmek durumundayız" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan işçi ve işveren temsilcilerinin önerilerinin yanı sıra, makroekonomik ve konjonktürel dinamikleri de değerlendirerek en dengeli seviyenin belirlenmeye çalıştıldığını savunarak 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti şu cümlelerle kamuoyuyla paylaştı:

2025 asgari ücreti 22 bin 104 lira oldu

* 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücreti, 22 bin 104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz.

* Her bir asgari ücretli için devlet olarak verdiğimiz asgari ücret desteğini de 700 liradan 1000 liraya çıkardık.

Bu rakamla asgari ücrete gelen zam oranının yüzde 30 olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan açıklamasını “Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olsun” ifadesiyle bitirdi.

Bakan Işıkhan'ın asgari ücret duyurusu biter bitmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından haberi paylaştı.

Asgari ücrete Erdoğan'dan ek zam gelir mi?

Asgari ücret artışının yüzde 30'da kalması kamuyounda yoğun tepkilere yol açtı.

Yıllık enflasyonun yüzde 47 civarı gelmesi beklenirken, asgari ücretin bu oranda tutulması 'acı reçete'nin işçi kesimine yazıldığı şeklinde yorumlandı.

Uzmanlar pek çok harç, vergi ve cezaya 2025'te Yeniden Değerleme Oranı olan yüzde 43,49 üzerinden zam yapıldığını hatırlattı.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı TÜRK-İŞ'in kasım ayı için açıkladığı açlık sınırının 20 bin 562 lira olduğuna dikkat çekti.

Asgari ücretin açıklanmasının ardından TÜRK-İŞ'ten yapılan ilk açıklamada rakamın kabul edilemeyeceği 2025 asgari ücretinin bir yıllık değil altı aylık olarak belirlenmiş olsa bile kabul edilemez olduğu vurgulandı..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete ek artış yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu. Genel beklenti Erdoğan'ın asgari ücrete ek zam açıklamayacağı yönünde...

Kalem kalem asgari ücret 2025...

Asgari ücret 2025'te net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanacak.

2025 yılı brüt asgari ücretinin 22 bin 104 lira 67 kuruşu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi, 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Brüt asgari ücretin işverene maliyeti ise 4 bin 30 lira 85 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemlerininin eklenmesiyle ortaya çıkıyor.

Buna göre; asgari ücretin 2025 yılında işverene maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.

TCMB Başkanı Fatih Karahan

Asgari ücret neden erken açıklandı?

Asgari ücretin perşembe ya da cuma günü açıklanacağı duyurulmuşken neden apar topar dün açıklandığı kamuoyunda merak konusu oldu.

Uzmanlar bu durumu faiz kararıyla açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 26 Aralık Perşembe günü gerçekleştirecek.

Merkez Bankası toplantı sonra saat 14.00'te Aralık ayı faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası'nın 2025 yılı asgari ücretine ilişkin bilgi sahibi olarak faiz kararını açıklamak isteyeceği ve bu nedenle asgari ücret toplantının erkene çekildiği düşünülüyor.

Anadolu Ajansı'nın beklenti anketine göre; ekonomistler TCMB'nin faizi 150 baz puan indirerek yüzde 50'den yüdze 48,5 seviyesine çekeceğini öngörüyor.

ABD'li bankacılık devi Morgan Stanley'nin indirim tahmini 200 baz puan. ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs ise faiz indirimi için Aralık ayını erken buluyor ve ocak ayına işaret ediyor.