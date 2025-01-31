Asgari ücrete ara zam olacak mı? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?

1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 TL olarak açıklanmasının ardından yeni asgari ücretin ne zaman ödeneceği merak konusu olmuştu.

Maaşlarını, çalışacağı ayın ay başında ve çalıştığı ayın maaşını bir sonraki ay alanların hesaplarına yeni asgari ücret farklı zamanlarda yatacak.

Asgari ücretle ilgili merak edilen bir diğer konu ise 2025 yılında ara zam yapılıp yapılamayacağı olmuştu. Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan bir açıklama geldi.

Peki, bu yıl ara zam yapılacak mı? 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan yeni asgari ücret ne zaman yatırılacak İşte detaylar...

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?

2025 yılı için net ücret net 22 bin 104 TL olarak açıklanmıştı.

Çalışacağı ayın maaşını ay başında alan asgari ücretliler, yeni yılla birlikte zamlı maaşlarını aldı.

Ancak, ocak ayı maaşını şubat ayının ilk günlerinde alanlar ilk zamlı asgari ücreti şubat ayında alabilecek.

Bu sene ara zam olacak mı?

Asgari ücrete bu yıl ara zam yapılıp yapılmayacağı da en merak edilen konular arasında. Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ihtiyaç olması durumunda maaşlarda güncelleme yapılabileceğini kaydetti.

Işıkhan, "İhtiyaç olursa biz güncelleme yapabiliriz. Vatandaşlarımızın satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorundayız. 2025 yılında gerçekten enflasyonda ciddi anlamda iyileşmeler bekliyoruz. Düşüşün başladığını göreceğiz. Ancak Allah korusun bir aksilik, felaket başka bir durumla karşı karşıya kalırsak temmuz ayında tekrar gündeme gelebilir." ifadelerini kullandı.