Asgari ücrete ara zam var mı, temmuzda zam gelecek mi? Merkez Bankası'nın mektubunda 'tek' vurgusu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan görüşmeler ile aralık ayında asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Asgari ücrette, önceki döneme göre yüzde 49 artış oldu. Memur ve memur emeklileri enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı alıyor. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında yılın 2. zammını alacak. Son günlerde asgari ücretlilerin de temmuz ayında ara zam alabileceği gündeme getirildi.

Asgari ücrete ara zam talebi tartışılırken Merkez Bankası, 2023 yılı enflasyon hedefi tutmadığı için kanun gereği Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e bir mektup gönderdi. Metinde asgari ücrete ilişkin tek zam vurgusu da vardı. Böylece Temmuz 2024'te asgari ücret artışı olmayacağı netleşti.

Hükümet son 2 senedir temmuz ayında yaptığı ara zammın bu sene yapılmayacağını açıklamış; 2024 yılı için tek ücret belirlemişti. Merkez Bankası'nın metninde de "Asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar ile ücret ve vergi ayarlamalarında OVP'de sunulan enflasyon tahminlerinin gözetilmesi ve para politikasındaki sıkı duruşun ihtiyatlı maliye politikası ile desteklenmesi, öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır" ifadesi yer aldı.

Para politikasında kararlılık mesajı

Para politikasında kararlılık mesajının verildiği metinde bu çerçevede ilerlemeye devam edileceği belirtildi. Hedef olarak ise; enflasyonu geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulların sağlanması işaret edildi.

Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştıralacağı söylendi. Gerektiğinde politika faizi artışına kapı kapanmadı.

Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek politika adımlarının da atılmaya devam edileceği belirtildi.