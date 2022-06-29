Asgari ücrete ek zam: İki konuda mutabakat sağlandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek üzere toplandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında bakanlığın Reşat Moralı Salonu’nda toplandı. Toplantıda Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da yer aldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, “Birkaç aydır oldukça sık gündem olan emtia fiyatları, hem dünyada hem de ülkemizde kolay olmayan belirsiz dönemlerden geçiyoruz. Vatandaşlarımızın beklentisi var. Normalde asgari ücret yıllık belirleniyor ama güçlü bir mutabakatla hem işçi tarafımızın hem de devletimizin hem de işletmelerimizin mutabakatıyla ara bir zam ihtiyacı olduğu konusunda mutabık olduk. Buraya severek, isteyerek geldik. Bu mevcut konjonktür sebebiyle vatandaşlarımızın beklentisinin karşılanması konusunda biz TİSK olarak tam bir mutabakatla buradayız.” dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay da, “Oluşan enflasyon ortada. Bu enflasyon çerçevesinde kamuoyunu, asgari ücretliyi, dar ve sabit gelirliyi nefes aldıracak bir düzenleme olur diye temenni ediyorum, talebimiz de o. Bunun dışında çalışma hayatında sıkıntılar var. Bu asgari ücret buraya geldi. Nitelik ne olacak? Nitelikli işçi ne olacak? Şu anda asgari ücrete yakın Türkiye’deki sayı çok yüksek.” açıklamasında bulundu.

"Yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum"

Toplantı vesilesiyle asgari ücret konusunda kurumsal bir düzenleme imkanının önlerinde olduğunu belirten Bakan Bilgin ise şöyle konuştu:

"Biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi korumak, sosyal devlet tedbirlerini devreye sokmak mecburiyetindeyiz. Geçtiğimiz dönemde açıklamalarda bulunduk, bu açıklamalarda, hep asgari ücretin normal süresinde belirlenmesi gerektiğini, yeni bir şey olmadığını söylemiştik ama bugün geldiğimiz noktada çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması, enflasyonun tahribatı karşısında korunması bizim görevimizdir. Bunu yapmak zorundayız. Bu konuda da elimizdeki en önemli araç, asgari ücretin yeniden belirlenmesidir. Asgari ücret sadece asgari ücret kapsamında olan 6,5 milyona yakın işçimizle sınırlı değildir, onların üzerindeki ücret gruplarının da ücretlerinde pozitif etki yapacak bir unsurdur."

Türkiye'nin en büyük 1000 şirketi içerisinde sendikalaşma oranının yüzde 13 seviyesinde bulunduğunu bildiren Bilgin, bunun çok ciddi bir sorun olduğunu bildirdi.

Bilgin, "Emekçiler örgütlenmedikleri zaman ücretler, asgari ücret düzeyinde sıkışıp kalıyor. Bunun aşılması için mutlaka örgütlenmenin önünü açmamız lazım. Sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldıracak çalışmaları yapıyoruz. Mevzuattaki düzenlemeleri yapacağız. Bazı işverenlerin sendikalaşmaya ve örgütlenmeye karşı negatif tavrını aşacağız." diye konuştu.

Bakan Bilgin, şöyle devam etti:

"Komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum. Bu düzenlememizle sadece Türkiye'deki gelir dağılımındaki negatif etkiye karşı, çalışanlar üzerindeki olumsuz etkileri aşmakla kalmayacağız, aynı zamanda bir sosyal transfer yapma imkanını da bu vesileyle bulmuş olacağız."

İlk toplantıdan çıkan mutabakata göre, asgari ücretteki artış, temmuzdan itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de uygulanacak.