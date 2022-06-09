Asgari ücrete zam gelecek mi?

Asgari ücrete zam konusu milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Türk lirasının döviz kurları karşısında değer kaybetmesi ve artan enflasyon çalışanların alım gücünü düşürürken, vatandaşlar asgari ücrete zam yapılmasını bekliyor. Geçtiğimiz haftalarda yaz döneminde asgari ücret zammı konusunda olumlu gelişmeler beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından beklentiler değişti.

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz" dedi.

Erdoğan'ın bu açıklamaları asgari ücrete zam konusunda yılbaşını işaret ederken, vatandaşların yaz dönemindeki zam beklentileri azaldı.