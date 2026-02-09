Asgari ücrete zam teklifi gündem oldu! Kabul edilirse 14 maaş...

İspanya’da artan hayat pahalılığına karşı asgari ücrette yeni bir artış gündemde.

İspanya Çalışma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz, ulusal asgari ücrete yüzde 3.1 zam önerdi.

Hükümetin sunduğu yüzde 3,1’lik zam teklifi, yalnızca İspanyol vatandaşlarını değil, ülkede yasal olarak çalışan yabancı çalışanları ve İspanya vatandaşı olduğu ülke dışında yaşayan ve çalışan kişileri de doğrudan kapsıyor. Nihai kararın önümüzdeki haftalarda verilmesi bekleniyor.

14 maaş üzerinden belirlenecek

Teklife göre asgari ücret, İspanya’daki geleneksel ödeme sistemi korunarak 14 maaş üzerinden belirlenecek. Buna göre aylık ücret 1221 Euro'ya, yıllık brüt gelir ise 17 bin 94 Euro'ya yükselecek. Hükümet, konut, enerji ve gıda fiyatlarındaki kalıcı artışlar karşısında çalışanların alım gücünü korumayı hedeflediğini vurguluyor.

Bu artış, asgari ücretin ülke ortalama maaşının en az yüzde 60’ına ulaşması hedefiyle de uyumlu. Bu hedef, Avrupa sosyal politika çerçevesinde uzun süredir savunuluyor.

Sendikalar destekliyor, işverenler temkinli

Sendikalar, zam teklifini düşük gelirli çalışanlar için gerekli bir adım olarak değerlendiriyor. Özellikle turizm, perakende, tarım ve ev hizmetleri gibi sektörlerde çalışanların bu artıştan doğrudan faydalanacağı belirtiliyor.

İşveren örgütleri ise özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin artan maliyetler nedeniyle zorlanabileceği uyarısında bulunuyor. Bazı iş çevreleri, ücret artışının yanında destekleyici önlemler alınmasını talep ediyor. Hükümet ise teklifin uzman komitelerin teknik analizlerine dayandığını savunuyor.

Yabancı çalışanlar için ne anlama geliyor?

İspanya’da yasal olarak çalışan yabancılar, asgari ücretten vatandaşlarla aynı şekilde yararlanıyor. Bu nedenle zam, milliyete bakılmaksızın tüm çalışanları kapsıyor. Turizm, bakım hizmetleri, temizlik ve tarım gibi düşük ücretli işlerde çalışan yabancılar için bu artış, özellikle büyük şehirlerdeki yükselen kira maliyetleri karşısında önemli bir rahatlama sağlayabilir.

Ayrıca asgari ücret artışı, oturum yenileme, aile birleşimi ve bazı sosyal haklar için aranan gelir eşiklerini de dolaylı olarak etkileyebiliyor.

Emeklilik, işsizlik maaşı, hastalık ödeneği

Asgari ücretteki artış, sosyal güvenlik primlerinin hesaplandığı tabanı da yükseltiyor. Bu durum hem çalışanlar hem işverenler için daha yüksek prim anlamına gelse de, emeklilik, işsizlik maaşı ve hastalık ödeneği gibi gelecekteki hakları güçlendiriyor.

Hükümet, önceki artışlarda olduğu gibi, asgari ücretlilerin ek vergi yüküyle karşılaşmaması için düzenleme yapılabileceğini belirtiyor.

Müzakerelerin tamamlanmasının ardından teklif Bakanlar Kurulu’na sunulacak. Onaylanması halinde artış, yıl başından itibaren geçerli olacak ve işverenler geriye dönük fark ödemesi yapmak zorunda kalacak.