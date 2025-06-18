Asgari ücrete zam var mı? Erdoğan’dan dikkat çeken yanıt

Maaşı yüksek enflasyon nedeniyle eriyip giden milyonlarca asgari ücretli ve emekli, aylardır hükümetten ara zam müjdesi bekliyor. Henüz hükümetten ara zam için yeşil ışık gelmese de muhalefet bu konusa çalışmalarını sürdürüyor.

CHP lideri Özgür Özel, sendikalarla görüşerek bir plan çıkaracaklarını aktarırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da üstü kapalı bir mesaj geldi.

Erdoğan'dan üstü kapalı mesaj

TBMM'deki Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, merakla beklenen"Asgari ücrete ara zam var mı?" sorusuna "Söyledim ya" diyerek cevap verdi. Emekli maaşlarına ilişkin düzenleme ile ilgili soruya ise cevap vermedi.

12 Mart 2025'teki açıklamasına işaret eden Erdoğan, bir gazetecini "emekli ikramiyesi iyileştirecek mi" sorusuna, "Daha ne olsun? Beni dolduruşa mı getirmeye çalışıyorsun" yanıtını vermişti.