Asgari ücreti TÜİK değil, komisyon belirliyor

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Asgari ücret tespit komisyonunun önümüzdeki günlerde toplanması planlanıyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek 15 kişilik asgari ücret tespit komisyonunda, işçileri temsilen aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu yer alacak. Asgari ücret tespit komisyonu çalışmaları kapsamında TÜİK de, üretmiş olduğu istatistikler doğrultusunda, ücret tespiti için göz önünde bulundurulması faydalı olan ekonomik göstergeleri komisyon ile kapsamlı bir raporla paylaşıyor. TÜİK'in sunduğu göstergeler üzerinden asgari tutarını TÜİK'in belirlediği şeklinde yorumlar gündeme geliyor.

Tespite yardımcı olacak göstergeler

Peki, gerçek ne? TÜİK Resmi İstatistik Programı kapsamında ülkenin ihtiyaç duyduğu resmi istatistikleri üretmek ve istatistik sistemindeki kurumlar arasındaki eşgüdümü sağlamakla görevli bir kurum. Kurum, ürettiği bütün istatistikleri uluslararası norm ve kurallar çerçevesinde üretip yayımlıyor. Asgari ücret tespit komisyonu çalışmaları kapsamında da TÜİK, üretmiş olduğu istatistikler doğrultusunda, ücret tespiti için göz önünde bulundurulması faydalı olan ekonomik göstergeleri, komisyon ile kapsamlı bir raporla paylaşıyor.

Hesabı TÜİK yapmıyor

Asgari ücret tespit komisyonuna; enflasyon, milli gelir, sanayi üretim, işsizlik, istihdam, girişim istatistikleri güven endeksleri vb. konularında veri sunan TÜİK, kamuoyunda yanlış bilindiği üzere hiçbir şekilde asgari geçim tutarı veya endeksi gibi bir gösterge üretmediğini açıkladı. Açıklamada, "Bu bağlamda, komisyon tarafından belirlenen asgari ücret tutarı, sanıldığı gibi TÜİK'in yaptığı bir hesaplama üzerine ortaya çıkmamaktadır" denildi.