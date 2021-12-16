Asgari ücretin işverene maliyeti 5 bin 879 lira

ANKARA (DÜNYA)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgi notuna göre, 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4253,4 lira olacak.

SGK ve işsizlik sigortası primi dahil olmak üzere işverene toplam maliyet 5 bin 879 lira olacak. Mevcut asgari ücretin işverene toplam maliyeti 4 bin 203 lira düzeyindeydi.

ASGARİ ÜCRET 5.004,00 SGK PRİMİ % 14 700,56 İŞSİZLİK SİG.PRİMİ % 1 50,04 KESİNTİLER TOPLAMI 750,60 NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40