Asgari ücretin işverene maliyeti 5 bin 879 lira
Asgari ücrette; SGK ve işsizlik sigortası primi dahil olmak üzere işverene toplam maliyet 5 bin 879 lira olacak.
ANKARA (DÜNYA)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgi notuna göre, 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4253,4 lira olacak.
SGK ve işsizlik sigortası primi dahil olmak üzere işverene toplam maliyet 5 bin 879 lira olacak. Mevcut asgari ücretin işverene toplam maliyeti 4 bin 203 lira düzeyindeydi.
|
ASGARİ ÜCRET
|
5.004,00
|
SGK PRİMİ % 14
|
700,56
|
İŞSİZLİK SİG.PRİMİ % 1
|
50,04
|
KESİNTİLER TOPLAMI
|
750,60
|
NET ASGARİ ÜCRET
|
4.253,40
|
İŞVERENE MALİYETİ
|
SGK PRİMİ % 15.5 ( İşveren Payı ) (***)
|
775,62
|
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2
|
100,08
|
İŞVERENE TOPLAM MALİYET (****)
|
5.879,70