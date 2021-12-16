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Asgari ücretin işverene maliyeti 5 bin 879 lira

Asgari ücrette; SGK ve işsizlik sigortası primi dahil olmak üzere işverene toplam maliyet 5 bin 879 lira olacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ANKARA (DÜNYA)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgi notuna göre, 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4253,4 lira olacak.

SGK ve işsizlik sigortası primi dahil olmak üzere işverene toplam maliyet 5 bin 879 lira olacak. Mevcut asgari ücretin işverene toplam maliyeti 4 bin 203 lira düzeyindeydi.

 

ASGARİ ÜCRET

5.004,00

SGK PRİMİ % 14

700,56

İŞSİZLİK SİG.PRİMİ  % 1

50,04

KESİNTİLER TOPLAMI

750,60

NET ASGARİ ÜCRET

4.253,40

 

İŞVERENE  MALİYETİ

  

SGK PRİMİ % 15.5 ( İşveren Payı ) (***)

775,62

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ  % 2

100,08

İŞVERENE TOPLAM  MALİYET (****)

5.879,70

 

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