'Asgari ücretli hiçbir harcama yapmadan, ev için 10 yıl, araba için 6 yıl çalışmalı'

CHP Ar-Ge Bilim Platformu, gelir ve servet eşitsizliği, kuşaklar arası eşitsizlik, eğitim ve beceri eşitsizliği, bölgesel eşitsizlik ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ilişkin hazırladığı raporunu açıkladı.

"AKP 20 yıl boyunca küçük bir oligarşik zümrenin çıkarını gözeten rantçı politikalarıyla, Türkiye’de halk katmanları aleyhine eşitsizlikleri ve yoksulluğu derinleştirmiştir. Gelir ve servet eşitsizliği artmış; gıda yoksulluğu, barınma ve eğitim gibi alanlarda eşitsizlik ve yoksullaşma derinleşmiştir. Vatandaşlarımız çocuk, genç, yaşlı, emekli ve hatta çalışan yoksulluğunun her türlüsüne maruz bırakılmıştır." denilen raporda, şu saptamalara yer verildi:

"2021 yılı Aralık itibarıyla Türkiye 178 ülke arasında en yüksek enflasyona sahip 8. ülke konumundadır. Türkiye, OECD ülkeleri arasında gelir adaletsizliği açısından en kötü 4 ülkeden 1'i olmuştur. Ortalama ücretin asgari ücrete yakınlığında Türkiye, OECD içinde Kolombiya’dan sonra en kötü durumdaki ülkedir.

"Türkiye en düşük asgari ücrete sahip iki ülkeden biri"

Türkiye, Avrupa bölgesinde asgari ücretin en çok gerilediği ülke olmuş; en düşük asgari ücrete sahip 2 ülkeden biri hâline gelmiştir. Maalesef 310 dolarlık asgari ücretle Türkiye Latin Amerika’nın en yoksul ve güvencesiz ülkelerinden biri olan Bolivya ile aynı ücret düzeyine gerilemiştir. ??2020 verilerine göre çalıştığı hâlde yoksul olan emekçilerin oranı açısından Türkiye, Avrupa’daki en kötü 3. ülkedir. Türkiye ortalamasının en zengin yüzde 20’lik gelir grubu, en yoksul yüzde 20’lik gelir grubundan 8 kat daha yüksek gelir elde etmektedir.

Avrupa genelinde yüzde 70’ler civarına ulaşan ev sahipliği oranına karşılık Türkiye’de 2020 yılında nüfusun yalnızca yüzde 58’i kendine ait konutta yaşamaktadır. 2022 itibarıyla bir asgari ücretlinin 80 metrekare konut alabilmesi için hiçbir şey yemeden içmeden en az 10 yıl çalışması gerekmektedir. 2020 yılı itibarıyla Avrupa’nın 31 ülkesi arasında kendi otomobiline sahip olmayanların oranının en yüksek olduğu ülke Türkiye’dir. Bugün bir asgari ücretli çalışanın sıfır kilometredeki en ucuz otomobili satın alması için 6 yıl çalışması ve başka hiçbir harcama yapmaması gerekmektedir.

"Gençlerin yarısının ekonomik bağımsızlığı yok"

20-30 yaş arası gençlerin yarısından fazlası, anne ve babalarından daha eğitimli olmasına rağmen onlardan daha yoksuldur. Her 3 gençten yalnızca 1’i anne ve babasından daha eğitimli olup onlardan daha yüksek gelire sahiptir. 20-30 yaş aralığındaki gençlerin yalnızca yarısı ailelerinden ekonomik bağımsızlığını kazanmıştır.

"Kadınların iş gücüne katılımı en düşük ülke"

Türkiye, OECD ve Avrupa ülkeleri arasında kadınların iş gücüne katılımı en düşük olan ülkedir. Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre 2021 itibarıyla Türkiye, 15 yaş üstü kadınların iş gücüne katılımları açısından 187 ülke arasından 165. sıradadır.

"Her 10 hanenin 4,4'ünün internet erişimi yok"

Her 10 hanenin 4,4'ünün internet erişiminin bulunmadığı Türkiye’de vatandaşlar, OECD ülkeleri arasında en yavaş interneti kullanmaktadır. 2021 Küresel İnternet Hızı Endeksi’ne göre Türkiye mobil bağlantı hızında 138 ülke arasında 57; sabit internet hızında ise 105. sıradadır. İnternet erişiminde ülke içinde de büyük eşitsizlikler bulunmaktadır. İstanbul’da yüzde 80’e kadar çıkan hanelerde geniş bant bağlantı oranı, Kuzeydoğu Anadolu’da yüzde 34’e kadar düşmektedir." (ANKA)