Asgari toplantısı ne zaman? Asgari ücret açıkladı mı? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme süreci kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün ikinci kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılacak toplantının saat 14.00’te başlaması planlanıyor. Süreç, yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan, toplumun genelini ise dolaylı olarak etkiliyor.

Komisyon toplantısına işveren ve hükümet kanadından temsilciler katılıyor. Görüşmelerde, çalışanların alım gücü, iş dünyasının maliyetleri ve genel ekonomik göstergeler birlikte ele alınıyor. İlk toplantının ardından, ikinci görüşmeden çıkacak mesajlar yakından takip edilirken ücretin bu toplantıda da konuşulması beklenmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan işverenlere çağrı yapmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamalarda asgari ücret görüşmelerine değinerek, işveren tarafını temsil eden TİSK heyetine çağrıda bulunmuştu. Erdoğan, işçilere yönelik atılacak her olumlu adımın uzun vadede verimlilik ve kazanç olarak geri döneceğini vurgulamıştı.

"Sosyal diyalog ön planda"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise sürece ilişkin değerlendirmesinde, işçi ve işveren konfederasyonlarıyla yürütülen temaslarda sosyal diyalog mekanizmasının güçlendirilmesine önem verdiklerini ifade etti. Işıkhan, çalışanların gelirini koruyan, istihdamı destekleyen ve ekonomik dengeleri gözeten bir yaklaşım izleneceğini belirtti.

Türk-İş komisyona katılmıyor

Türk-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, CNBC-e’ye yaptığı değerlendirmede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın “taraflarla görüşüyoruz” sözlerine tepki gösterdi. Ağar, “İlk toplantı öncesi kendilerine neden katılmadığımızın gerekçelerini sunduk. Biz masada yokuz. Bizimle kimse görüşmedi” dedi. Aynı noktada olduklarını belirten Ağar, Komisyon toplantılarına katılmayacaklarını söyledi.

Asgari ücret ne kadar?

Hâlihazırda yürürlükte olan asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş seviyesinde bulunuyor. Kesintilerin ardından net asgari ücret 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. İşveren açısından toplam maliyet ise sosyal güvenlik primi ve işveren işsizlik sigortası payı dahil 30 bin 621 lira 48 kuruşa ulaşıyor.