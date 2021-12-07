Asgari ücrette ikinci buluşma sona erdi

ANKARA (DÜNYA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikini toplantısını TÜRK-İŞ’in ev sahipliğinde yaptı. Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının genel ekonomik değerlendirmelerine ilişkin metinler sunuldu. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, ücretler üzerindeki vergi yükünün kademeli olarak azaltılmasına yönelik tüm tarafların görüş birliğinde olduğunu söyledi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin göreli olarak yüksek seviyede belirlenmesi için tüm kesimlerin açıklama yaptığını, kamuoyunda da beklenti oluştuğunu belirterek, işçi ve işverenin katılımıyla bir ücretin belirlenmesini istediklerini, çalışmanın hızla tamamlanması konusunda mutabık olduklarını ancak beklentileri karşılamayan bir ücrete imza atmayacaklarını söyledi.

"Bakan Bey’e bir rakam söyledim"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı TÜRK-İŞ’in ev sahipliğinde başladı. Komisyon toplantısının açılışında bir selamlama konuşması yapan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, resmi olarak bir ücret talebinde bulunmadıklarını ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına “bir rakam” söylediğini açıkladı. Ergün Atalay, “makul, beklentileri karşılayan bir teklif beklediklerini” vurgulayarak, “Arzu etmediğimiz bir rakam (teklifi) gelirse çabuk olmanın da anlamı yok” dedi. Atalay, yolda karşılaştığı herkesin asgari ücrete yönelik yorum yaptığını söyleyerek, toplumdaki beklentinin yükseldiğini anlattı.

Vergi indirilmeli, zordaki işyerlerine destek

Ergün Atalay, asgari ücretlilerin çalıştığı işyerlerinin yüzde 90’ının 10 ve daha az işçi çalıştırdığını söyledi. Büyük şirketlerin ihracattan dolayı durumlarının iyi olduğunu belirten Atalay, “Devlet bütün rakamları biliyor, bütün rakamlar elinde. Büyük kuruluşlar ihracat yapıyoruz diyor, iyi para kazandıklarını söylüyorlar. Kar mı ediyorlar, zarar mı ediyorlar rakamları devlet görüyor. Zorda olanlar için bir katkı gerekiyor mu evet.. Vergiyle ilgili bir düzenleme de yapılırsa.. Zaten bizim de vergiyle derdimiz var. Ocak ayında aldığımız ücret ile Aralık ayında aldığımız ücret farklı. Yüzde 25 vergi geliyor. Sadece asgari ücret değil, bütün çalışanlar için vergi düzenlenmeli. Makul, müspet bir rakam bekliyoruz. Kamuoyunda oluşan rakamlar ortada.. İnşallah umduğumuz gibi olur, tabiri caizse gazozun gazı kaçmaz.” Dedi.

Ücret vergilerinin azaltılması konusunda taraflar mutabakat içinde

Toplantının sonunda kısa bir açıklama yapan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da, 9 Aralık günü TİSK’in ev sahipliğinde yapılacak üçüncü toplantıya, TÜİK’in yapacağı beslenme için gerekli tutar hesabının gelmesini beklediklerini açıkladı. Bu tutar, taraflarca ücret önerilerinde kullanılıyordu. Akansel Koç, tarafların ücret belirleme çalışmalarını hızla tamamlama konusunda görüş birliğinin devam ettiğini vurgularken, geçmişte olmadığı kadar birbirine yakın görüşler ve mutabakatların yaşandığını kaydetti. İşveren kanadı olarak da bütün tarafların imzasıyla belirlemeye istekli olduklarını anlattı.

Akansel Koç, ücretlerin yükünün azaltılması konusundaki arayışlar çerçevesinde, bütün çalışanları kapsayacak şekilde ücret üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasında da mutabakat olduğunu belirtti. TİSK, ücret üzerindeki gelir vergisi yüklerinin kademelendirilerek azaltılmasını böylece ele geçen ücrette sağlanan iyileşmenin işverene ilave yük oluşturmaması yönünde düzenleme talep ediyordu.

9 Aralık toplantısı sonrası her an açıklanabilir

Asgari Ücret Tespit komisyonu genellikle 4 toplantıda sonuç açıklıyordu. Bakanlıkta yapılan 4. Toplantılar daha önce yıl başına yakın yapıldığı için uzun süren görüşmeler ve hükümet yetkilileri, Cumhurbaşkanı ya da geçmişte Başbakanlarla da görüşmeler gerçekleşebiliyordu.

Bu kez taraflar çalışmanın aya yayılmaması konusunda anlaştı. Takvim de buna uygun olarak belirlendi. Üçüncü toplantının yapılacağı 9 Aralık Perşembe günü dahil ücretin açıklanabileceği belirtildi. Beklentilerin ise tam uzlaşma sağlanması halinde Bakanlık’ta aynı gün ya da ertesi günü tören nitelikli bir oturumla açıklanması olduğu vurgulandı.

Asgari ücretin seviyesi 4 bin TL’yi aşacağı beklentisi

Öteyandan, kamuoyunda çeşitli artış oranları tahmin edilse de ağırlıklı olarak işçinin eline geçen ücretin 4 bin TL’yi aşacağı beklentileri yer aldı. Hatta kamu tarafının bu seviyeleri telaffuz ettiği yönünde haberler yayımlandı. Kamuoyunda yüksek beklenti oluşmasına rağmen, Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileri de yüksek beklenti doğuran demeçlerini sürdürdüler.

Asgari ücret bekar işçi için gelir vergisi indirimi olan geçim indirimiyle birlikte net 2 bin 825 TL düzeyinde bulunuyor. Ele geçen ücretin artışında işverene yükü azaltmak için gelir vergisi indirimleri, damga vergisinin kaldırılması, sigorta primine yönelik yüklerin bir kısmının devletçe ödenmesi gibi çözümler öneriliyor. Bakan Vedat Bilgin de bütçeden bir miktar destek verilmesinin kabul edildiğini ancak oranına yönelik komisyon süresince çalışılacağını açıklamıştı.