Asgari ücrette ilk rakam bugün gelebilir

ANKARA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü toplantısını yapıyor.

İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Komisyon, üçüncü toplantısını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) gerçekleştiriyor.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK'ten gelecek veri ve raporlar görüşülecek.

Bu raporların ardından, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.

“İşveren fedakarlık yapsın, kamu destek versin, çalışanlar rıza göstersin”

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol asgari ücret toplantısı öncesi konuştu. Akkol, çok meşakkatli bir sürecin yönetildiğini belirterek, Bakanlığın yaptığı anketler yanı sıra kendilerinin de anketler yaparak çalışanların görüşlerini aldıklarını bildirdi. On binlerce veriyi analiz etmeyi sürdürdüklerinin altını çizen Akkol, “KOBİ’leri analiz ediyoruz, asgari ücretlilerin taleplerini önerilerini eleştirilerini alıyoruz, STK’ların görüşlerini alıyoruz. Dolayısıyla bizim için en önemli konulardan biri kapsayıcı herkesin görüşünü aldığımız bir süreç olması. Biz bu görüşleri aldık ve bu toplantıda paylaşacağız.” diye konuştu.

Türkiye’nin kolay zamanlardan geçmediğine vurgu yapan Akkol, “Pandeminin ortasındayız bu mutabakatı bu sene yapmak istiyoruz . İşveren fedakarlık yapsın kamu destek versin çalışanların da rızası ile birlikte 3’lü imza atılsın arayışındayız.” dedi.

“Hızlı belirleyelim gündem olmaktan çıksın”

Asgari ücreti hızlı bitirmek istediklerine değinen Akkol, “Çok gündem oluyor hepimizi ilgilendiriyor. Asgari ücretli milyonlar var. Bunu hızlı belirleyelim bir mutabakatla belirleyelim gündem maddesi olmaktan çıksın istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin enflasyona ezdirilmemesi yönünde Bakanlığın, işçi ve işveren kesiminin mutabakatı olduğunu vurgulayan Özgür Burak Akkol, “Uzun yıllardır görülmemiş bir mutabakat bu sevindirici bir haber ama dengeyi kaçırmayacak çalışanların ezilmeyeceği ama bir taraftan da uzun vadeli yatırım istihdam döngüsünü kırmayacak bir asgari ücret arayışı içindeyiz.” dedi.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.