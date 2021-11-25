Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu

ANKARA (DÜNYA) – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.

Bakan Bilgin, Türk-İş Kadın İşçi Eğitim Seminerinde yaptığı konuşmada, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın işçileri tatmin edecek bir asgari ücret belirlenmesi yönündeki çağrısına katıldığını söyledi.

Bilgin, “Asgari ücret konusunda sayın başkanı tavrı çok açık. Emeği koruyacak.. Asgari ücret adı üzerinde, bu rakam toplumu tatmin edecek, toplumda adalet duygusunu pekiştirecek, güçlendirecek, burada emekçiler sahipsiz değildir, devlet sosyal devlettir ve buna sahip çıkmaktadır kanaatini yerleştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Ben de bu anlayıştayım ve Sayın Başkan ile bu konuda uzlaşma içindeyiz” dedi.

Bakan Bilgin, örgütlü olan, çalışma hayatına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiren firmalara pozitif katkı vermek amacıyla planlanan ve bu kapsama giren işyerlerinin belirlenerek onurlandırılması için işletme önüne “beyaz bayrak” çekme şeklindeki projenin de hayata geçirileceğini söyledi.

Bilgin, “Primlerini yatırıyorsa, prim borcu yoksa, daha önemlisi sendikalıysa ona beyaz bayrak vereceğiz. Önündeki beyaz bayrağın üzerinde şu yazacak: ‘Burada düzgün iş vardır, örgütlü iş vardır’ yazacak” diye konuştu.