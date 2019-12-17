Asgari ücrette kritik randevu: Gözler TÜİK'in rakamında

17 Aralık 2019

Mehmet KAYA

Asgari Ücret Komisyonu 2020’de uygulanacak ücreti belirlemek üzere yürütülen çalışma kapsamında üçüncü toplantısını bugün yapacak.

TİSK’in ev sahipliğinde yapılacak üçüncü komisyon toplantısında, önceki toplantıya yetiştirilemeyen TÜİK’in bir işçinin aylık gıda giderine yönelik hesaplamasını sunması bekleniyor.

Bu hesaplama her ne kadar ücretin tespitinde kural olarak bağlayıcılığı olmasa da özellikle işçi tarafının ücret talebinde güçlü bir savunma aracı niteliği taşıyor. İşveren kanadı TÜİK’in kalori bazlı aylık gıda harcamasına yönelik gider hesaplamasına teknik olarak itiraz ediyor.

Bu arada, üçüncü toplantı öncesi işçi kanadını temsil eden Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’in görüşlerini de almıştı. Üçüncü toplantı sonrası tarafların ortak bir tavır belirleme yönünde harekete geçebileceği kaydedildi.

Üçüncü toplantı öncesi tarafların ücret seviyesi önerilerine yönelik hazırlıklar yaptığı ancak bunların dile getirilip-getirilmeyeceğinin henüz belli olmadığı kaydedildi.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu toplantıda bir kararın çıkması beklenmiyor. Diğer yandan son uzlaşma görüşmeleri taraflarla Çalışma Bakanı’nın yönlendiriciliğinde yapılan pazarlıklarla sağlanıyor. Bu da genellikle üçüncü toplantıdan sonraki haftalarda yapılıyor. Geçen yıl ücrette uzlaşma sağlanan toplantı 25 Aralık günü yapılmıştı.

Asgari ücrette şu ana kadar belirleyici tavrını ortaya koyan tek kesim işçi kanadı oldu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, bir kişinin asgari aylık geçim maliyeti olan 2 bin 578 TL’nin altında bir teklifi “görüşmeyeceklerini” açıklamıştı.