2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Asgari ücret zammı belli oldu mu? 2026'da asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ne kadar olur?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında yarın ikinci toplantısını gerçekleştirecek.

Türkiye'de bir süredir asgari ücret en düşük ücret miktarından ortalama ücret haline gelindiğinden milyonlarca çalışan komisyondan çıkacak kararları yakından izliyor.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Temel ücretin komisyon tarafından en geç 31 Aralık 2025'e kadar belirlenmesi gerekiyor.

Ancak Bakan Işıkhan bugün gazetecilere yaptığı açıklamada henüz asgari ücrette bir rakam konuşulmadığını ve yarınki toplantıda da gündeme alınmayacağının mesajını verdi.

Işıkhan açıklamasında tarafların görüşlerini alıp komisyona ileteceklerini söyledi.

Komisyon ekonomik verileri görüşecek

Yarın yapılacak ikinci toplantıda ekonomik verilerin ve raporların masaya yatırılması bekleniyor.

Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın başkanlığındaki ikinci toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacak.

TÜRK-İŞ ilk toplantıya katılmadı, Bakan Işıkhan'dan istişare mesajı

Öte yandan, komisyonun yapısında değişiklik yapılmadığı gerekçesiyle birinci toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ heyetinin, yarın yapılacak ikinci toplantıya da katılmaması bekleniyor.

TÜRK-İŞ'in 24 Aralık 2024'te aldığı kararla, gerçek anlamda adil ve demokratik bir yapıya kavuşturulana kadar komisyon çalışmalarına katılmayacağını duyurmuştu.

Bu karar çerçevesinde TÜRK-İŞ bu yıl komisyona katılmadı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ilk toplantı öncesinde, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmama gerekçelerini içeren dosyayı Bakan Işıkhan'a teslim etti.

Ağar görüşme sonrası yaptığı açıklamada "TÜRK-İŞ, almış olduğu kararın arkasındadır ve 2026 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına katılmayacaktır. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üye sayıları ve yapısı tartışılabilir olmakla birlikte asgari ücretin seviyesini belirleyen esas unsur ekonomik göstergelerin gerçeğe uygun biçimde değerlendirilmesidir. Bu nedenle, üye sayılarındaki değişimlerden bağımsız olarak, ücret tespitinin ekonomik veri temelli yapılması zorunludur" demişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısında Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (TÜRK-İŞ) yer alıp almayacağına ilişkin soruya ise, "Bizim tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahip olduğumuzu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız" diyerek yanıt vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret için işverenlere çağrıda bulunmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, komisyon ilk toplantısını yapmadan önce işverenlere asgari ücret çağrısında bulunmuştu.

Erdoğan "Komisyon çalışmalarında, işverenleri temsilen yer alan TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum" demişti.

Kefenin cebi olmadığını belirten Erdoğan açıklamasının devamında "İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım, verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim. Kefenin cebi yok" ifadelerine yer vermişti.

Asgari ücrette beklentiler neler?

İşçi kesimi tarafından asgari ücretin açlık sınırının altında kalması ve alım gücündeki erime öne çıkarılırken, işveren ve hükümet ise hedeflenen enflasyon ve maliyet hesaplamalarına dikkat çekiliyor.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi, asgari ücrete ilişkin taleplerini açıklamıştı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücretin yılda en az iki kez güncellenmesi gerektiğini söylemişti. Çerkezoğlu, "Asgari ücret belirlenirken bir hanede iki kişinin çalıştığı varsayımından hareketle, haneye en azından yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmelidir" demişti.

Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ise asgari ücret beklentilerini "39 bin lira" olarak açıklamıştı.

Özel, "Asgari ücret 39 bin lira olmak zorunda. Bugün bizim teklifimiz, asgari ücret 39 bin lira olmalı. Yetmez ama nefes aldırır. Devlet burada ortaya çıkacak. Hak edilen en az 39, biz bunun altında yokuz" demişti.

Asgari ücrete ne kadar zam yapılır?

Geçen yıl asgari ücrete yönelik zam tahminiyle dikkat çeken ABD’li yatırım bankası JPMorgan, 2026 yılı için asgari ücrette yüzde 25 artış öngördüğünü duyurdu.

SGK Uzmanı ve Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun da JPMorgan’a yakın bir tahmine işaret etti. Ekonomi yönetiminin sıkı para politikasını sürdüreceğini belirten Erdursun, “2026 için öngördüğümüz en yüksek artış oranı yüzde 25. Bunun üzerine çıkılması bizim için de sürpriz olur” değerlendirmesinde bulundu.

HSBC ise 2026 Türkiye raporunda asgari ücrete yaklaşık yüzde 20 oranında zam yapılabileceğini ifade etti.

Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez ise 2025 yılında yaşanan satın alma gücü kaybı ve Orta Vadeli Program’daki (OVP) enflasyon hedeflerini dikkate alarak, yeni asgari ücretin en az 33 bin 333 TL olması gerektiğini vurguladı.

Tahminler dahilinde 2026 asgari ücret ne kadar olacak? İşte oranlarla tahmini asgari ücretler...

- Yüzde 20 zam yapılırsa asgari ücret: 26 bin 524 lira

- Yüzde 25 zam yapılırsa asgari ücret: 27 bin 630 lira

- Yüzde 30 zam yapılırsa asgari ücret: 28 bin 735 lira

- Yüzde 35 zam yapılırsa asgari ücret: 29 bin 840 lira

- Yüzde 40 zam yapılırsa asgari ücret: 30 bin 945 lira