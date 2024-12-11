“Asgari ücrette maksimum faydayı gözetiyoruz”

Nagihan KALSIN

İşve­ren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akan­sel Koç, işçi heyetinin baş­kanlığını ise Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Rama­zan Ağar yaptı. Toplantı ön­cesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sos­yal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, maksimum faydayı sağlayacak bir ücret belirle­me hedefine işaret etti.

Erdoğan'ın değerlendirmesi dikkate alınacak

Cumhurbaşkanı Erdo­ğan’ın "Önümüzde asgari ücret ve emekli ücretleriy­le ilgili kritik kararlar var. Sabit gelirlilerin durumu­nu en iyi seviyeye çıkaraca­ğız” sözlerini değerlendiren Işıkhan, “Cumhurbaşkanı­mız asgari ücret ve sabit ge­lirlilerle ilgili değerlendir­melerini ifade etti. Mutlaka dikkate alacağız” şeklinde konuştu.

Daha sonra asgari ücret toplantısının açılışını yapan Bakan Işıkhan, "Hükümet temsilcileri ile adalet terazi­sini dengede tutuyoruz. Eko­nomik göstergeleri de titiz­likle değerlendiriyoruz. As­gari ücrette yapılan artışlar, sadece enflasyona karşı bir koruma kalkanı olmakla kal­mamış, aynı zamanda vatan­daşlarımızın alım gücünü artırarak, büyüyen ekono­mimizin meyvelerini daha adil bir şekilde paylaşmamı­za vesile olmuştur” dedi.

Hedef adil bir ücretin belirlenmesi

Işıkhan “Enflasyon Oranı, Vatandaşın satın alma gü­cü, işgücü piyasalarının ih­tiyaçları, Ekonomik Büyü­me, İstihdamın Korunması ve Artırılması gibi ekono­mik ve sosyal koşulları de­taylı şekilde analiz ederek, hem işçi hem de işveren ta­raflarının memnuniyetini gözeten, adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyo­ruz. Hükümetimiz, çalışan­larımızın alın terinin karşı­lığını almasını sağlamak ve onların refahını sürekli ar­tırmak için önemli adımlar atmıştır” İfadelerini kullan­dı. Işıkhan, “OVP hedefle­riyle uyumlu şekilde çalışma hayatını güçlendirmeye yö­nelik atılan adımlar atmaya devam ediyoruz. İstikrarlı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için gençlerimizin ve kadınların çalışma haya­tında daha fazla rol üstlen­mesi için politikalarımızı sürdürmeye Türkiye Yüzyı­lı’nı yatırım, istihdam, üre­tim ve ihracat hamleleriyle şekillendirmeye devam ede­ceğiz” açıklamasında bulun­du. Öte yandan, asgari ücret­te ikinci toplantı 16 Aralık saat 12.00’de yapılacak.

TÜRK-İŞ: Rakam söylemek elimizi zayıflatır

Toplantının ardından konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, rakamı işveren tarafından beklediklerini söyledi. Ağar, "Asgari ücretin kırmızı çizgisi olmaz, rakam söylediğimiz zaman geri adım atma şansımız olmaz, geçim şartları ortada. Rakam söylemek bizim elimizi zayıflatır" dedi. Bu yıl büyük ihtimalle üç toplantı yapılacağını dile getiren Ağar, "3. toplantıda bize rakam söylenir, biz de açıklarız" ifadelerini kullandı. Ağar, ikinci toplantıya da rakam sunmayacaklarını aktardı. Enflasyonun yükselmesine asgari ücretlinin neden olmadığının altını çizen Ağar, temennilerinin oybirliği ile rakamın belirlenmesi olduğunu söyledi.