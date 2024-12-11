“Asgari ücrette maksimum faydayı gözetiyoruz”
2025 yılında geçerli olacak asgari ücret artışını belirlemek amacıyla ilk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde dün gerçekleşti. 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren görüşmede, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise TÜRK-İŞ temsil etti.
Nagihan KALSIN
İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaptı. Toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, maksimum faydayı sağlayacak bir ücret belirleme hedefine işaret etti.
Erdoğan'ın değerlendirmesi dikkate alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Önümüzde asgari ücret ve emekli ücretleriyle ilgili kritik kararlar var. Sabit gelirlilerin durumunu en iyi seviyeye çıkaracağız” sözlerini değerlendiren Işıkhan, “Cumhurbaşkanımız asgari ücret ve sabit gelirlilerle ilgili değerlendirmelerini ifade etti. Mutlaka dikkate alacağız” şeklinde konuştu.
Daha sonra asgari ücret toplantısının açılışını yapan Bakan Işıkhan, "Hükümet temsilcileri ile adalet terazisini dengede tutuyoruz. Ekonomik göstergeleri de titizlikle değerlendiriyoruz. Asgari ücrette yapılan artışlar, sadece enflasyona karşı bir koruma kalkanı olmakla kalmamış, aynı zamanda vatandaşlarımızın alım gücünü artırarak, büyüyen ekonomimizin meyvelerini daha adil bir şekilde paylaşmamıza vesile olmuştur” dedi.
Hedef adil bir ücretin belirlenmesi
Işıkhan “Enflasyon Oranı, Vatandaşın satın alma gücü, işgücü piyasalarının ihtiyaçları, Ekonomik Büyüme, İstihdamın Korunması ve Artırılması gibi ekonomik ve sosyal koşulları detaylı şekilde analiz ederek, hem işçi hem de işveren taraflarının memnuniyetini gözeten, adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz. Hükümetimiz, çalışanlarımızın alın terinin karşılığını almasını sağlamak ve onların refahını sürekli artırmak için önemli adımlar atmıştır” İfadelerini kullandı. Işıkhan, “OVP hedefleriyle uyumlu şekilde çalışma hayatını güçlendirmeye yönelik atılan adımlar atmaya devam ediyoruz. İstikrarlı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için gençlerimizin ve kadınların çalışma hayatında daha fazla rol üstlenmesi için politikalarımızı sürdürmeye Türkiye Yüzyılı’nı yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hamleleriyle şekillendirmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu. Öte yandan, asgari ücrette ikinci toplantı 16 Aralık saat 12.00’de yapılacak.
TÜRK-İŞ: Rakam söylemek elimizi zayıflatır
Toplantının ardından konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, rakamı işveren tarafından beklediklerini söyledi. Ağar, "Asgari ücretin kırmızı çizgisi olmaz, rakam söylediğimiz zaman geri adım atma şansımız olmaz, geçim şartları ortada. Rakam söylemek bizim elimizi zayıflatır" dedi. Bu yıl büyük ihtimalle üç toplantı yapılacağını dile getiren Ağar, "3. toplantıda bize rakam söylenir, biz de açıklarız" ifadelerini kullandı. Ağar, ikinci toplantıya da rakam sunmayacaklarını aktardı. Enflasyonun yükselmesine asgari ücretlinin neden olmadığının altını çizen Ağar, temennilerinin oybirliği ile rakamın belirlenmesi olduğunu söyledi.