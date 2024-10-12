Asgari ücrette Ocak 2025 senaryosu... İşte olası zam oranları ve tahminler

Yıl sonuna doğru asgari ücrete yapılacak zam merak konusu oluyor. Bilhassa enflasyonun yüksek olduğu yıllarda bu merak katmerleniyor. Zira sadece asgari ücretlinin değil tüm çalışma hayatını ilgilendiren bu zam milyonların hayatını etkiliyor.

Peki asgari ücret komisyonu ne zaman toplanacak, asgari ücrete Ocak 2025’te ne kadar zam yapılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan aralık başında işçi-işveren temsilcileriyle sürecin başlayacağını anımsattı.

Bakan Işıkhan, “Maksimum faydada tüm tarafların işçimizin, işverenimizin de maksimum faydayı elde edecek noktada asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Asgari ücret Aralık 2023’te yapılan yüzde 49,11’lik zamla net 17 bin 2 liraya çıkarılmıştı. Asgari ücretliye ara zam yapılmamıştı.

Asgari ücrette 2025 senaryosu

Ekonomistlerin asgari ücrete yönelik öngörüleri değişiyor. Bir kısmı asgari ücret zammının yüzde 30 olacağını öngörüyor Asgari ücret üzerinde maaşlarda ise artışın yüzde 20 dolaylarında kalması tahminler arasında yer alıyor.

Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 liraya yükselecek.

Artışın yüzde 30 olması durumunda asgari ücretliinin eline 22 bin 102 lira geçecek.

Asgari ücret zammı yüzde 35 olursa maaşlar 22 bin 953 liraya yükselecek.

Orta Vadeli Program’da 2024 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 41,5’e yükseltilirken yılın geri kalan aylarında gelecek enflasyon rakamıyla bu oranın tutturulması zor görünüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi ise 44,11 olarak tespit edildi.

OVP’deki hedeflere yakın, yüzde 40 zam halinde asgari ücret Ocak 2025 itibarıyla 23 bin 803 lira olarak uygulanacak.

Piyasa Katılımcıları'nın beklentileri doğrultusunda yüzde 45 zam yapıldığı takdirde ise asgari ücret 24 bin 563 liraya yükselecek.