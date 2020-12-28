Asgari ücrette pazarlık günü

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu 4. Toplantı için bugün toplantıya çağırdığını açıkladı. Bu toplantıda tarafların resmi olarak talep ve ücret seviyesi önerilerini açıklaması bekleniyor. İşçi, işveren ve Bakanlık komisyon üyeleri 10.30’da başlayacak toplantıda uzlaşma arayacaklar. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı yazılı açıklamada “son toplantı” denildi ancak bu toplantıda sonuç alınamazsa başka toplantıların olmasının önünde teknik olarak bir engel bulunmuyor. Bu arada toplantının pazartesi günü yapılacağının açıklanmasının ardından TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK ortak bir açıklama yaparak, ücretin aile geçimini esas alması çağrısında bulundu.

Toplantı fiziki olarak gerçekleştirilecek

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bundan önceki toplantılarını sanal ortamda gerçekleştirmişti. Bakanlığın toplantı salonunda bu kez taraflar yüz yüze konuşacaklar. Toplantıya Bakan Selçuk Başkanlık edecek. Bakan Selçuk daha önce işçi ve işveren temsilcilerinin uzlaşmasını zorlayacağını, Bakanlığın sadece kolaylaştırıcı rolü oynamasını istediğini belirtmişti.

Kulis var, rakam yok

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4, 15 ve 22 Aralık’ta üç toplantı yaptı. Bu toplantılardan üçüncüsüne asgari ücret tespitinin teknik tarafını oluşturan TÜİK’in beslenme geçim ücret seviyesi hesabı verildi. TÜRK-İŞ 2 bin 792 TL olan bu hesabın gerçek durumu yansıtmadığını belirterek reddetti. İşveren kanadı da herhangi bir seviye açıklamadı. Bu arada, toplantıya yönelik Bakanlığın açıklamasının ardından üç işçi konfederasyonu adına ortak bir yazılı açıklama yaparak, asgari ücrette “ailenin ihtiyaçlarının temel alınması” istendi. Ailenin dikkate alınması gereğinin ILO standardı olduğu hatırlatılan açıklamada, , “İşçilere aileleriyle birlikte yeterli yaşam şartlarını sağlayacak bir ücretin güvence altına alınması günümüz yeni COVID-19 salgını döneminde daha da önem kazanmıştır” denildi. İşçi konfederasyonlarının ortak açıklamasında TÜİK’in tek bir kişiyi baz aldığı, aileyi dikkate almadan hesaplama yapıldığı hatırlatıldı ve hesaplama dönemi nedeniyle aralık ayının dışarıda kaldığına vurgu yapıldı.

Ortak açıklamada, “Üç işçi konfederasyonu, 4 Aralık 2020 günü ortaklaştırdıkları ‘insan onuruna yaraşır bir asgari ücret’ belirlenmesi talebinin arkasında durmaktadır. Çalışanların kabul edeceği, işçilerin mutlu olacağı bir asgari ücret ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Hükümet ve işveren, asgari ücretle ilgili tekliflerini kamuoyuyla paylaşmalıdır” denildi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na getirilecek 3 bin liranın altındaki teklifin çalışanları mutlu etmeyeceğini bildirdi.

MUHALEFETİN ASGARİ ÜCRETİ 3.100 TL

Belediyelerde 2021 yılında uygulayacakları ücret kararlarını açıklıyorlar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yeni yılda belediyede görevli personel maaşlarının en az 3 bin 100 lira olacağını bildirdi. Yavaş, yaptığı yazılı açıklamada, “Yılbaşıyla birlikte belediyemizde görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3 bin 100 lira olmasına karar verdik. Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, belediye çalışanlarının en düşük ücretinin 3 bin 100 lira olacağını açıkladı. İki yerel televizyonun ortak yayınında açıklamalarda bulunan Başkan Karalar “Adana Büyükşehir Belediyesi’nde en düşük ücret 3 bin 100 lira olacak. İşçinin geçmişten kalan ikramiye, mesai, yolluk ve bayram alacaklarının tamamı da ödenecek” dedi.