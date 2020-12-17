Asgari ücrette rakam pazarlığı 22 Aralık’ta

Asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısının ardından, 22 Aralık’ta yapılacak üçüncü toplantıya müzakerelere esas teşkil edebilecek TÜİK hesaplamasının sunulacağı öğrenildi. DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre TÜİK önceki dönemlerde olduğu gibi, ağır, orta ve hafif işlerde çalışan kişilerin günlük kalori ihtiyacı üzerinden aylık gıda ihtiyacına yönelik parasal hesabı tamamlama aşamasına getirdi. İkinci toplantıya yetişmeyen hesaplama üçüncü toplantıya sunulacak.

Asgari ücret tespit komisyonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ekonomik değerlendirmesi ile TÜİK’in gıda harcaması değerlendirmeleri önemli yer tutuyor. Taraflar bu rapor ve hesaplamalara göre de pozisyon belirleyebiliyor. Bunlar arasındaki en önemlisi TÜİK’in yaptığı gıda ihtiyacının aylık tutarına karşılık gelen hesaplama oluyor.

TÜİK’in, tek bir kişi için önceki yıllardaki gibi üç grupta hesaplama yapacağı bildirildi. İşçi kanadı özellikle ağır işte çalışanlara yönelik olarak hesaplamaların dikkate alınmasını talep ediyor. TÜİK’in 2020 ücretini belirleyecek komisyona sunulan raporunda ağır işte çalışan kişilerin aylık gıda harcaması 2 bin 331, orta işler için 2 bin 86, hafif işler için ise 1.940 TL olarak belirlenmişti.

TÜİK’in 2020 ücretini belirlemek için 2019 Aralık ayında çalışmalar yapan komisyona sunduğu rapordaki artışların gıda fiyatları genel fiyat artışının altında olması dikkat çekmişti. 2019 Kasım itibariyle yıllık gıda fiyatı artışı yüzde 8,89 düzeyindeydi. Bu yıl ise kasım ayı itibariyle TÜİK’in yıllık gıda fiyatları yüzde 18,67 oranında yükseldi.

2020 ücreti belirlenirken genel gıda fiyatları artışı 8,89 olmasına karşılık TÜİK’in komisyona sunduğu raporda bir kişinin beslenme harcamasındaki artışın yüzde 5,3-5,5 oranında olması tartışma yaratmıştı. TÜİK’in yapacağı hesaplama bunun altında kalırsa işçi kanadının itirazlarına neden olabilecek.