Asgari ücrette son viraj! İşçi ve işveren ne istiyor? Masadaki rakamlar belli oldu

Sene sonu yaklaşılırken milyonlarca çalışan, "2025'te asgari ücret ne kadar olacak" sorusunun cevabını merak ediyor. Zam beklentisi iş verenler ve işçi kesimi arasında uçuruma neden olurken, masada farklı rakamlar konuşuluyor.

Komisyon iki hafta sonra toplanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ise aralık ayının ikinci haftasında toplanacak. 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisinden oluşan komisyon beklentileri değerlendirecek.

'Asgari ücret yoksulluk sınırının üzerinde olmalı'

İş verenlerin şu ana kadar asgari ücret zam beklentisi yüzde 25'ti.

İşçi sendikaları ise asgari ücrette tabanın 'yoksulluk sınırının' üzerinde olması gerektiğini savunuyor. Komisyonda işçi kesimini Türk-İş temsil ediyor, Türk-İş verilerine göre yoksulluk sınırı 2024'te tek ve bekar çalışan için 25 bin 706 liraydı.

Muhalefet en az yüzde 30 diyor

Öte yandan muhalefet ise asgari ücrete an az yüzde 30 zam gelmesi gerektiğini söylüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında biz yokuz” diyerek, bu oranın altında bir zammın kabul görmeyeceğini ifade etmişti.

Masadaki rakam netleşiyor

AK Parti kulislerinden gelen bilgilere göre ise hükümet kanadında konuşulan asgari ücret ise 23 binden az, 25 binden fazla değil.