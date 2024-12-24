Asgari ücrette son viraj! Pazarlık oranı değişti: Son karar Erdoğan'ın!

Milyonlarca çalışanı doğrudan, toplumun genelinin ise dolaylı yoldan ilgilendiren 2025 asgari ücret zammında geri sayım başladı. Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tepsit Komisyonu'nun son toplantısına işaret ederen 2025'te geçerli olacak asgari ücret rakamının perşembe ya da cuma günü açıklanacağını duyurdu.

Türk-İş'ten yüzde 74 zam talebi

Komisyon ise 3 toplantıyı geride bırakmasına rağmen henüz uzlaşıya varamadı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya geldiği masada, talebini açıklayan sadece Türl-İş oldu. Türk-İş, asgari ücretin yüzde 45 enflasyona ek yüzde 20 refah payı ile 29 bin 583 olmasını istedi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, bu rakamın altında bir orana imza atmayacaklarını söyledi.

İşverenleri temsil eden TİSK'in ise Türk-İş'in talebine sıcak bakmadığı öğrenildi. Çünkü, net asgari ücretin 29 bin 583 lira olması, işverene 40 bin liranın üzerine bir maliyet çıkarıyor.

Pazarlık oranı yükseldi

Ancak TÜRK-İŞ'in talebi yine de pazarlık masasında rakamı yukarı taşıyabilir. Pazarlığın, enflasyon formülü ile ortaya çıkan yüzde 32,5'lik bir oranla başlayacağı konuşulurken şimdi asgari ücret pazarlığının en az yüzde 40 zam oranıyla başlaması bekleniyor.

Son karar Erdoğan'da

Zam pazarlığında Cumhurbaşkanı Erdoğan da rakamı yukarı çekebilir. Emekli ve asgari ücretlinin enflasyona ezdirilmeyeceğini söyleyen Erdoğan, yüzde 40 zam pazarlığını yüzde 45 ile noktalayabilir. Gözler şimdi son toplantıda.