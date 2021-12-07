Asgari ücrette taraflar ikinci kez masada

ANKARA (DÜNYA)

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret pazarlığının ikinci toplantısı başladı.

Yüksek artış beklentisi doğuran açıklamaların ardından 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin belirleneceği toplantılardan ikincisi Türk-İş ev sahipliğinde yapılıyor.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi heyetini ise Türk-İş temsil ediyor.

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Beklenti ortada, makul bir teklif bekliyoruz

TÜRK-İŞ Başkanı Er0gün Atalay, asgari ücretin göreli olarak yüksek seviyede belirlenmesi için tüm kesimlerin açıklama yaptığını, kamuoyunda da beklenti oluştuğunu belirterek, işçi ve işverenin katılımıyla bir ücretin belirlenmesini istediklerini, çalışmanın hızla tamamlanması konusunda mutabık olduklarını ancak beklentileri karşılamayan bir ücrete imza atmayacaklarını söyledi.

Bakan Bey’e bir rakam söyledim

Toplantının açılışında bir selamlama konuşması yapan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, resmi olarak bir ücret talebinde bulunmadıklarını ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına “bir rakam” söylediğini açıkladı. Ergün Atalay, “makul, beklentileri karşılayan bir teklif beklediklerini” vurgulayarak, “Arzu etmediğimiz bir rakam (teklifi) gelirse çabuk olmanın da anlamı yok” dedi. Atalay, yolda karşılaştığı herkesin asgari ücrete yönelik yorum yaptığını söyleyerek, toplumdaki beklentinin yükseldiğini anlattı.

Vergi indirilmeli, zordaki işyerlerine destek

Ergün Atalay, asgari ücretlilerin çalıştığı işyerlerinin yüzde 90’ının 10 ve daha az işçi çalıştırdığını söyledi. Büyük şirketlerin ihracattan dolayı durumlarının iyi olduğunu belirten Atalay, “Devlet bütün rakamları biliyor, bütün rakamlar elinde. Büyük kuruluşlar ihracat yapıyoruz diyor, iyi para kazandıklarını söylüyorlar. Kar mı ediyorlar, zarar mı ediyorlar rakamları devlet görüyor. Zorda olanlar için bir katkı gerekiyor mu evet.. Vergiyle ilgili bir düzenleme de yapılırsa.. Zaten bizim de vergiyle derdimiz var. Ocak ayında aldığımız ücret ile Aralık ayında aldığımız ücret farklı. Yüzde 25 vergi geliyor. Sadece asgari ücret değil, bütün çalışanlar için vergi düzenlenmeli. Makul, müspet bir rakam bekliyoruz. Kamuoyunda oluşan rakamlar ortada.. İnşallah umduğumuz gibi olur, tabiri caizse gazozun gazı kaçmaz.” dedi.

TİSK, 9 Aralık'ta tarafları ağırlayacak

Taraflar üçüncü toplantı için 9 Aralık’ta TİSK’te buluşacak.

Yasa gereği asgari ücretin Aralık ayı içinde belirlenmesi gerekiyor.

Taraflar bu yıl ay sonuna kalmadan anlaşmaya varmayı planladıkarını duyurmuştu.

Asgari ücret araştırma sonuçları açıklanmıştı

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ilişkin ilk toplantı 1 Aralık'ta yapılmıştı.

Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Kısa sürede toplumsal barışa katkı yapan, iş verimini, işe uyumu artıran, yabancılaşma karşıtı bütünleşmeyi sağlayacak bir rakamda buluşacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Bilgin, toplantı öncesinde asgari ücret araştırma sonuçlarını da yayımlamıştı.

Ankete katılan işverenlerin yüzde 34’ü asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine yönelik soruya 3 bin 501 lira ile 3 bin 750 lira arasında cevabını vermişti. işverenlerin yüzde 19.3’ü 3 bin 251-3 bin 500 lira, yüzde 13.7’si ise 3 bin 751-4 bin lira arasında olması gerektiği yönünde görüş bildirmişti.

Ankete katılan çalışanların yüzde 37.3’ü asgari ücretin 3 bin 750-4 bin lira arasında olmasını isterken, yüzde 13’ü ise 4 bin-4 bin 500 lira arasında olması gerektiğini bildirmişti.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4 kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar Bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.