Asgari ücrette taraflar ikinci kez masaya oturacak

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret pazarlığının ikinci toplantısı gerçekleştirilecek.

Yüksek artış beklentisi doğuran açıklamaların ardından 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin belirleneceği toplantılardan ikincisi Türk-İş ev sahipliğinde saat 14.00'te başlayacak.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi heyetini ise Türk-İş temsil edecek.

Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaşacak.

TİSK, 9 Aralık'ta tarafları ağırlayacak

Taraflar üçüncü toplantı için 9 Aralık’ta TİSK’te buluşacak.

Yasa gereği asgari ücretin Aralık ayı içinde belirlenmesi gerekiyor.

Taraflar bu yıl ay sonuna kalmadan anlaşmaya varmayı planladıkarını duyurmuştu.

Asgari ücret araştırma sonuçları açıklanmıştı

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ilişkin ilk toplantı 1 Aralık'ta yapılmıştı.

Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Kısa sürede toplumsal barışa katkı yapan, iş verimini, işe uyumu artıran, yabancılaşma karşıtı bütünleşmeyi sağlayacak bir rakamda buluşacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Bilgin, toplantı öncesinde asgari ücret araştırma sonuçlarını da yayımlamıştı.

Ankete katılan işverenlerin yüzde 34’ü asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine yönelik soruya 3 bin 501 lira ile 3 bin 750 lira arasında cevabını vermişti. işverenlerin yüzde 19.3’ü 3 bin 251-3 bin 500 lira, yüzde 13.7’si ise 3 bin 751-4 bin lira arasında olması gerektiği yönünde görüş bildirmişti.

Ankete katılan çalışanların yüzde 37.3’ü asgari ücretin 3 bin 750-4 bin lira arasında olmasını isterken, yüzde 13’ü ise 4 bin-4 bin 500 lira arasında olması gerektiğini bildirmişti.