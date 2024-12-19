Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün: Toplantıda rakam açıklanacak mı?

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün üçüncü kez saat 11.30’da toplanacak.

İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapan komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında gerçekleştirecek.

Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

Bakan Işıkhan: Artık bir teklif bekliyoruz

Komisyonun 19 Aralık'ta yapacağı üçüncü toplantıya kendisinin başkanlık edeceğini bildiren Işıkhan, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Dördüncü toplantının olup olmayacağına ilişkin soruya ise Işıkhan, "Üçüncü toplantımızı bir gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakarız. Ama artık ücret tekliflerinin komisyonumuza gelmesini bekliyoruz" yanıtını verdi.

Bakan Şimşek: Muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son olarak umut veren bir açıklama yaparak, “Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Bu programda da hedefimiz bu yönde, değişmedi” ifadesini kullanarak, en düşük memur ve en düşük emekli maaşı örneklerinin ardında “Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek” değerlendirmelerinde bulunmuştu.

Türk-İş görüşmeden önce toplanacak

Türk-İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3'üncü toplantısı öncesinde asgari ücret gündemiyle Başkanlar Kurulu Toplantısı gerçekleştirecek. Toplantıya katılan Türk-İş'e bağlı sendikaların yönetimlerinden asgari ücret konusunda görüş alınacak. Asgari ücret görüşmelerinde anlaşmanın sağlanamaması halinde konfederasyonun izleyeceği yol haritası belirlenecek.

Asgari ücret için olası zam oranları nasıl?

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şu şekilde;



*Yüzde 20’lik zamda 20 bin 402 lira



*Yüzde 25’lik zamda 21 bin 252 lira

*Yüzde 30'luk zamda 22 bin 102 lira



*Yüzde 35'lik zamda 22 bin 952 lira

*Yüzde 40'lık zamda 23 bin 802 lira