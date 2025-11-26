ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Asgari ücret zam oranı belli oldu mu? Yeni asgari ücret kaç lira olur?

Türkiye'de milyonlarca emekçinin beklediği 2026 yılı asgari ücretine ilişkin tahminler şekillenirken ekonomist İris Cibre'den çarpıcı bir değerlendirme geldi.

Cibre, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, asgari ücrete yüzde 30 zam yapılsa bile 2026 yılına açlık sınırının altında gireceğini belirtti.

Cibre’nin yüzde 20, yüzde 25 ve yüzde 30'luk üç farklı zam senaryosuna göre, bundan sonra açlık sınırı her ay yüzde 1 bile artsa asgari ücret 2026 yılına açlık sınırının altında başlayacak.

Yüzde 20 zam yapılırsa yıla açlık sınırının yüzde 10 altında başlayacak

Cibrenin hesabına göre asgari ücrete 2026'da yüzde 30 zam yapılsa dahi yıla açlık sınırının yüzde 2,81 altında başlayacak ve bu oran yıl sonuna kadar yüzde 12,89'a ulaşacak.

Yüzde 25 zam yapılması durumunda ise asgari ücret 2025'e açlık sınırının yüzde 6,55 altında başlayacak ve yılı açlık sınırının yüzde 16,24 altında kalarak tamamlayacak.

Geçen yıl tahminleri tutan JPMorgan ve HSBC'nin 2026 yılı için beklediği yüzde 20'lik asgari ücret zammında ise tablo çok daha korkutucu. İris Cibre'nin hesabına göre asgari ücrete yüzde 20 zam yapılırsa 2026 yılına açlık sınırının yüzde 10,3 altında başlayacak ve yılı açlık sınırının yüzde 19,6 altında bitiriyor olacak.

'Böylesi tarihte hiç yaşanmadı'

Cibre paylaşımının devamında Mart 2024'ten bu yana asgari ücretin istisnasız her ay açlık sınırının altında kaldığını ve farkın giderek açıldığını söyledi.

Cibre, "Böylesi bir erime tarihimizde hiç yaşanmadı. Sadece 1 yıl, gelir gelmez, büyümeden ödün verilseydi, bugün her şey çok farklı olabilirdi. Faturanın büyüğünü sade vatandaş ödüyor" dedi.