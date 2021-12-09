Asgari ücrette uzlaşı çıkmadı

ANKARA (DÜNYA)- Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını TİSK’in ev sahipliğinde yaptı. Ancak ilk toplantıdan bu yana asgari ücret konusunda oluşan iyimserlik ve uzlaşma havası, bu toplantıda sona erdi. Toplantıda TİSK 3 bin 100 lira gibi bir rakam telaffuz edince, işçi kanadı gelinen noktaya tepki gösterdi. Uzlaşmazlık, asgari ücretin bu hafta içindeki belirleneceği yönündeki beklentiyi ise zora soktu. Karar toplantısının tarihi ise henüz netleşmedi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından ilk açıklama komisyon başkanlığını yürüten Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder’den geldi. Önder, Hacettepe Üniversitesi tarafından verilen parametrelerle rakamları karşılaştırdıklarını belirterek, 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında bir rakamın ortaya çıktığını bildirdi. Bu aşamada TİSK’in 3 bin 100 lira civarında bir rakamı doğru bulduğunu söyleyen Önder, buna karşılık TÜRK-İŞ’in 3 bin 900 liranın altına düşülmeyeceğini belirttiğini kaydetti.

Toplantıya TÜRK-İŞ adına katılan Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, asgari ücretli çalışanların sıkıntılarının giderilmesini istediklerini ancak aynı noktada olmadıklarını söyledi.

Uzlaşmazlıkların giderilemediğini dile getiren Irgat, kurda aşırı artış olduğunu, büyümeden refah payı istediklerini bildirdi. Irgat, “Geldiğimiz nokta itibarıyla vaad edilen, çalışanların refah seviyesinin artacağı asgari ücreti henüz bulamadık” ifadelerini kullandı.

Irgat, asgari ücret için dikkate alınan enflasyonun verisinde asgari ücretlilerin en çok kullandığı, gıda, doğalgaz, kira, elektrik, ulaşım, eğitim gibi kalemlerde enflasyonun yüzde 52’den fazla arttığını anlattı.

Nazmi Irgat, bu orana yakın, milli gelirden refah payı alacak bir yapıya ulaşılmasını beklediklerini ifade etti.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise TÜİK parametreleri doğrulusunda hesap yapıldığını ancak kendilerinin 3 bin 160 lira gibi bir tekliflerinin olmadığını bildirdi. Yılsonu enflasyonunun aşağı yukarı belli olduğunu vurgulayan Koç, ekim ayından bu yana asgari ücretlilerin enflasyona ezdirilmeyeceğini söylediklerini hatırlattı. Koç, “Önerilmiş rakam olmadı, enflasyona karşı korunacak. Enflasyon açıklayan farklı kurumlar var ama biz TÜİK’i esas almak durumundayız” şeklinde konuştu.

Akansel Koç; dengeli, adil ve doğru asgari ücret tespit etmeyi umduklarını aktardı.

TİSK ile TÜRK-İŞ 3 konuda uzlaştı

Öte yandan Akansel Koç, TÜRK-İŞ ile “Asgari ücretteki işçi primlerinden de 5 puanlık indirim yapılması (işveren payında olduğu gibi), gelir vergisi birinci diliminin yıllık brüt asgari ücrete eşitlenmesi ve asgari ücret işveren desteğinin toplu sözleşmeleri işyerlerinde yüzde 6, diğerlerinde yüzde 3 olarak belirlenmesi” olmak üzere 3 konuda uzlaşmaya vardıklarını söyledi.