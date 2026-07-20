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Asgari ücrette yeni hazırlık: Sektörel ve bölgesel sistem masada

Hükümet, asgari ücrette tek tip uygulama yerine sektörlerin maliyet yapısı ile illerin ekonomik koşullarını esas alan yeni modeller üzerinde çalışıyor. Çalışmalarda çalışanların alım gücünü koruyacak, işletmelerin rekabet gücünü destekleyecek bir denge hedefleniyor.

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Asgari ücrette yeni hazırlık: Sektörel ve bölgesel sistem masada

Asgari ücretin belirlenme yönteminde değişikliğe gidilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Değerlendirilen seçenekler arasında sektörlerin üretim maliyetleri ile bölgelerin ekonomik ve yaşam koşullarını dikkate alan sektörel ve bölgesel asgari ücret modeli de bulunuyor.

Hazırlık sürecinde, iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda farklı senaryolar ele alınırken, ücretlendirme sisteminin ekonomik dinamiklere göre şekillendirilmesi üzerinde duruluyor.

Amaç rekabet gücü ve istihdamı desteklemek

Takvim'in haberine göre çalışmalarda, çalışanların satın alma gücünün korunması ile işletmelerin rekabet gücünün artırılması arasında denge kurulması hedefleniyor. Bu kapsamda özellikle üretim maliyetlerinin yüksek olduğu sektörler ile yaşam maliyetlerinin farklılaştığı bölgeler için farklı ücret uygulamaları değerlendiriliyor.

Olası bir düzenleme öncesinde işçi ve işveren temsilcilerinin görüşlerinin alınması planlanırken, çalışanların hak kaybı yaşamaması ve işletmelerin üretim faaliyetlerini sürdürülebilir şekilde devam ettirebilmesi amaçlanıyor.

Uluslararası örnekler inceleniyor

Hazırlık sürecinde yalnızca Türkiye'deki ekonomik göstergeler değil, farklı ülkelerde uygulanan ücret sistemleri de analiz ediliyor. Ekonomi yönetimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili kurumların değerlendirmelerinin ardından nihai kararını verecek.

Yetkililer, şu aşamada kesinleşmiş bir karar bulunmadığını belirtirken, yürütülen çalışmaların üretim, istihdam ve çalışan refahı arasında sürdürülebilir denge sağlayacak en uygun modeli belirlemeye yönelik olduğunu vurguluyor.

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Kaynak: HABER MERKEZİ
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