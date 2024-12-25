Asgari ücrette yüzde 30'luk artış GSS primini de yükseltti

Asgari ücrette 2025 rakamı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu henüz masada uzlaşıya varamamışken sürpriz bir şekilde beklenenden erken açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2025 asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğunu duyurdu.

İşveren desteği ise işçi başına 700 liradan bin liraya yükseltildi. Yüzde 30'luk bu artışın oy çokluğuyla alındığı belirtilirken, asgari ücretin 29 bin 584 lira olmasını talep eden TÜRK-İŞ son toplantıya katılmadı, karara da imza atmadı.

GSS primi yükseldi

Bu artışla birlikte pek çok kalem de değişti. Asgari ücrete gelen yüzde 30 zamla birlikte günlük GSS primi 600,80 TL’den 781,04 TL'ye yükseldi.

GSS kapsamına giren kişilerin hizmetten yararlanabilmesi için asgari ücretin yüzde üçüne gelen tutarda aylık prim ödemesi gerekiyor. Bu tutar 2024 yılı için 600 lira olarak belirlenmişti. Gelir testine tabi tutularak, prim ödeme gücü olmayan kişiler ise sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanıyor.

Sigorta primleri değişti

İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi, 48.006,05 TL’den 62 bin 407.87 TL'ye çıkarken, isteğe bağlı en düşük sigorta primi ise 6.400,80 TL’den 8 bin 321,04 TL'ye yükseldi.

5.950,75 TL olan en düşük Bağkur primi de yüzde 30’luk artış sonrası 7 bin 735,98 TL'ye çıktı.