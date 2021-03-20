Aşı ithalatında gümrük vergileri sıfırlandı

ANKARA(DÜNYA) - İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılarak, SARS ile koronavirüs aşıları 3002.20.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) ile cetvele dahil edildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile de 3002.20 GTİP'li insanlar için kullanılan aşıların gümrük vergileri sıfırlandı.

Karar kapsamında gümrük vergileri sıfırlanan aşılar şunlar:

SARS ile ilişkili koronavirüs aşıları (SARS-CoV türleri), çocuk felci aşıları, bakteriyel ve virütik diğer aşılar: kızamık, kabakulak, BCG, karma, kolera, tifo.