Aşılama ile inşaat malzemeleri sektöründe güven ve beklenti arttı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Mayıs 2021 sonuçları açıklandı. Buna göre, kapatma önlemlerinin olumlu sonuç vermesi ve aşılamanın hızlanması ile güven ve beklentiler iyileşti. Bileşik endekste güven ve beklentilerdeki iyileşme faaliyetlerdeki düşüşü dengeledi. İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi mayıs ayında değişmedi ve 2019 yılı ocak ayı seviyesine çok yakın şekilde 77,31 puanda kaldı.

Faaliyet endeksinde sınırlı gerileme

Nisan ayında büyüme ivmesini sürdüren inşaat malzemeleri sanayi faaliyetleri mayıs ayında tam kapatma uygulamalarından olumsuz etkilenerek, 5 ay sonra geriledi. En çok etkilenen faaliyetler yurtiçi satışlar ve üretim oldu. Faaliyet Endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre 0,9 puan geriledi. Buna rağmen Faaliyet Endeksi 2018 yılı ekim ayından sonraki en yüksek seviyesinde kalmaya devam etti.

Yurtiçi satışlar mayıs ayında önemli ölçüde gerilerken, ihracat ise kapatma önlemlerine rağmen artışını sürdürdü. Üretimde mayıs ayında sınırlı ölçüde gerileme görüldü. Cirolar mayıs ayında iç satışlardaki gerilemeye bağlı olarak düştü. İhracatta yaşanan artış cirolardaki düşüşü engelleyemedi.

İnşaat sektöründe mevcut işler ve yenileme faaliyetleri inşaat malzemeleri sanayisinde de belirleyici olmaya devam ediyor. Kapatma önlemleri mayıs ayında faaliyetleri olumsuz etkiledi. Ancak haziran ayı başından itibaren kademeli açılmaya geçilmesi ile yaz aylarında faaliyetlerin yeniden büyüme eğilimi içine girmesi bekleniyor.

Güven Endeksi 2 ay sonra yükseldi

Güven Endeksi mayıs ayında sınırlı ölçüde arttı. Alınan kapatma önlemleri ile faaliyetlerdeki düşüş güveni sınırladı. Kapatma önlemlerinin olumlu sonuçlar vermesi ise güveni destekledi. Faaliyetlerdeki gerilemeye rağmen nisan ayında Güven Endeksi’nde artışın devam etmesi olumlu bir gelişme olarak görüldü. Güven seviyesi mayıs ayında bir önceki aya göre 0,08 puan arttı. Mart ve nisan aylarında artışa ara veren Güven Endeksi mayıs ayında sektöre ve ihracat pazarlarına olan güven artışı ile yeniden sınırlı da olsa büyüme gösterdi.

Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesi sınırlı ölçüde gerilerken, inşaat sektöründe ve inşaat malzemeleri sanayisinde güven sınırlı ölçüde arttı. Yurtiçi pazarlarda güven mayıs ayında sınırlı ölçüde gerilerken, ihracat pazarlarına olan güvende hızlı bir artış gerçekleşti. Güven Endeksi mayıs ayındaki kapatmalara rağmen aşılama adımları ve yüksek mevsime girişin etkileri ile desteklendi.

Beklenti Endeksi artışını sürdürdü

Beklenti Endeksi mayıs ayında artışına devam etti. Kapatma önlemlerinin olumlu sonuç vermesi ve kademeli açılmaya geçilecek olması beklentilerde iyileşme sağladı. Faaliyetlerdeki düşüşün beklentiler üzerindeki etkisi sınırlı ve geçici oldu. Sektöre ve pazarlara ilişkin beklentilerde artış gerçekleşti. Beklenti Endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre 0,5 puan artı. Böylece Beklenti Endeksi yeni yıldaki artışını sürdürdü.

Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler ise durağanlaştı. Gelecek üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişlerde artış yaşandı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan ihracat siparişleri mayıs ayında önemli artış gösterdi. Önümüzdeki üç ayın üretim beklentisi ise mayıs ayında kuvvetli bir artış sergiledi. Özellikle alınan yurtdışı siparişlerindeki artışa bağlı olarak üretim beklentileri kuvvetlendi. Beklentilerde temel belirleyiciler aşılama ve salgındaki gelişmeler olmaya devam edecek. Sektörde yüksek sezona girilmişken aşılamanın hızlanması ile kademeli açılmalar beklentilerde iyileşmeyi destekleyecek. Yüksek sezonda faaliyetlerin de ivme kazanması halinde beklentilerdeki iyileşmenin kalıcı olması bekleniyor.