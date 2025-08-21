Asırlık pasta 'Marşal' mahkemelik oldu

Bursa'da 1928'de Ulus Pastanesi'ni açan Rasim Öztat, kendi el becerisiyle spesyal bir pasta geliştirdi.

Dört katmandan oluşması sebebiyle 'Mareşal' ismini verdiği pastası, o dönem ABD'nin meşhur 'Marshall' yardımının etkisiyle halk arasında 'Marşal' olarak anılmaya başladı.

Ulus Pastanesi'nin açıklamasına göre, Marşal'ın ilk tarifini Rasim Öztat oluşturdu, lezzet ve şekil verip isimlendirdi.

Öztat'ın çocukları ve torunlarının girişimiyle pastanın 'Marşal' ve 'Marshall' isimleriyle marka tescili alındı.

Başka marka pastayı sahiplenince...

Son dönemde pastayı başka bir marka sahiplenince Ulus Pastanesi'nin işletmecileri hukuki mücadele başlattı.

İddiaya göre; söz konusu firma, Ulus Pastanesi'nin 6 Mayıs'taki açıklaması sonrası pastasının adını değiştirdi.

Ceza davası açıldı

Ulus Pastanesi tarafından yapılan suç duyurusu üzerine marka tecavüzü suçundan ilgili firma hakkında ceza davası açıldı.

İHA'nın haberine göre; pastaneden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

- Kendi hikayenizi yazmazsanız başkasının hikayesinde figüran olursunuz; başkasının satır aralarında kaybolursunuz; başkasının senaryosunda yan rol oynarsınız. Marşal markası 100 yıllık hafıza ve mirastır. Marşal yalnızca bir isim değil, tarih emek ve özgünlüktür. Biz kendi hikayemizi yazdık, gölgelere yer yok.