Askeri araç var ama koruyacak zırh yok!

23 Aralık 2019

Kerim ÜLKER

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı, hâlâ politik alanda sıcaklığını koruyor. Harekatın başlamasıyla birlikte Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya gibi ülkelerin aldığı savunma ve silah sanayisine yönelik ambargo kararı alması Türk firmalarını da etkilemeye başladı. Bunlardan en dikkat çekeni ise Finlandiya’nın

aldığı karar.

Hatırlanacağı üzere 3 Aralık'ta istifa eden Finlandiya Başbakanı Antti Rinne, harekatın ilk gününde Türkiye'ye veya savaşa katılan diğer ülkelere yeni silah ihracat lisansı vermeyeceğini açıklamıştı. İşte bu karar, ülkeden Türkiye’ye yapılan 17 milyon dolarlık ihracatı ilgilendiriyor. Rakam küçük görünse de ilgilendirdiği Türk şirket sayısı oldukça fazla. Finlandiya’nın Türkiye’ye sattığı bir silah veya mühimmat bulunmuyor ancak ihracatın tamamını zırh ve öz koruma sistemleri oluşturuyor. Türkiye’nin aldığı 17 milyon dolarlık zırh ve öz koruma sistemlerinin neredeyse tamamını ise Finlandiyalı Miilux adlı firma üretiyor. Bu yılın başında Ordu Yardımlaşma Kurumu; OYAK, Miilux’un yüzde 70’lik hissesini satın aldı. Böyleyce amaç, Türkiye’nin tamamen ithal ettiği zırh çeliğinde dümene Türk firmasının geçmesi ve teknoloji transferiydi. Bununla ilgili de ikinci adım Manisa’da atılmak üzereydi. Yıllık 13 bin ton üretim kapasiteli tesis ile yerli zırh çeliği üretimi hedeflendi.

Uzun zamandır beklenen yerli zırh çeliği için OYAK’ın attığı adımların hemen ertesinde Finlandiya’nın aldığı kararın geleceği Türkiye tarafından merakla bekleniyor. Hatta Finlandiya’da da tartışmalar var. Miilux CEO'su Pekka Miilukangas, üretilen metallerin sadece savunma araçlarında kullanılamayacağını vurguluyor. Miilukangas, "Bir otobüs ya da bir zırhlı personel taşıyıcısında kullanılabilir. Mermilerin araca girmemesini sağlar. Silah veya mühimmatta kullanılmaz” diyor.

Ethem Sancak doğruladı

OYAK’ın şirketi Miilux’un Türkiye’deki müşteri portföyü de oldukça geniş. BMC, Otokar, Nurol, Katmerciler ve Roketsan’ın Miilux ile iş bağlantısı bulunuyor. Pekka Miilukangas, Miilux’un geçerli ihracat lisanslarının geçersiz kılınması durumunda, Raahe fabrikasında etkisi olacağını belirtiyor.

Finlandiya’da hükümetin aldığı karar, OYAK’ın yanı sıra Türk savunma sanayisini vurmuş durumda.Yerli tank-palet fabrikasını50 milyon dolara Katarlı ortaklarıylaalan BMC’nin YönetimKurulu Başkanı Ethem Sancakgeçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında sinyalini verdi. Sancak, Finlandiya’nınaldığı ambargo kararı nedeniyle zırhlı araç üretemez hale geldiklerinidile getiriyor.

Bir de Türkiye’ye yönelik ihracat lisansının etkilenmesi söz konusu. Bir anlamda Türk şirketi sahibi olduğu fabrikadan Türkiye’ye ürün satma konusunda sıkıntı yaşıyor. Finlandiya’da yönetim değişti ve dünyanın en genç koalisyonlarından biri kuruldu. Ancak hâlâAnkara OYAK’a yani Türkiye’ye uygulanan ambargo nedeniyle güçlü bir adım henüz atılmadı...

Türkiye, Kanal İstanbul’dan başka bir gündeme sahip değil. Savunma sanayisinin yediği bu darbe henüz kimsenin öncelik konusu olmadı...