Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın desteğiyle hayata geçirilen ‘Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi’ başladı. Sektördeki güncel gelişmelerin masaya yatırılacağı zirve iki gün sürecek.

Zirvede, TÜBİTAK SAGE ile DASAL Havacılık Teknolojileri arasında DASAL havacılık platformlarına TOGAN Silah Sistemi entegrasyonuna ilişkin işbirliği protokolü de imzalandı.

Zirvenin açılışında konuşan Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, savunmanın; askeri, politik, jeostratejik, sosyo-kültürel, jeopolitik, tarihi, teknolojik, ekonomik unsurların tamamını bünyesinde barındırdığını söyledi.

Savunma sanayiinin, 2002'de 1,3 milyar dolar seviyesinde olan ciro hacminin 11 milyar dolara ulaştığına işaret eden Özdebir, şu ifadeleri kullandı: "248 milyon dolar ihracat kapasitesinden 3 milyar doları geçen ihracat hacmine ulaşılmıştır. Sektörün yerlilik oranı yüzde 20'lerden yüzde 70'lere yükselmiştir. Kamu kaynaklarıyla finanse edilen savunma sanayii projeleri son 3 yılda 1100'e ulaşmış durumdadır. Hali hazırda yürüyen savunma projelerinin 2020 bütçesi 55 milyar doları geçmiştir. Yıllık 1,7 milyar dolar seviyesinde Ar-Ge harcamasıyla Türkiye'nin en fazla Ar-Ge yatırımı yapan sektörü konumuna gelmiştir."

Savunma sanayiinin önemini gösteren rakamların başında ihracat birim fiyatlarının geldiğine dikkat çeken Özdebir, Türkiye'nin 2020'de ihraç ettiği otomotivin kilogram fiyatının 7 dolar, makinenin 5 dolar, deri ve deri mamullerinin 9 dolar iken savunma ve havacılık ihracatının birim fiyatının 48 dolara çıktığını bildirdi.

Türkiye'nin teknolojiye dayalı, yerli üretim odaklı yeni bir ekonomik modeli hayata geçirme iradesini ortaya koyduğunu belirten Özdebir, şunları kaydetti: "Bu modelin özelliği hem büyümede hem de ekonominin gelişim ve dönüşümünde sürdürülebilir bir yapı olmasıdır. Bunun için bir yandan ithal mallara olan bağımlılığımız azaltılırken aynı zamanda teknoloji olarak da gelişmemizin önünü açan adımlar atılacaktır. Türkiye teknolojik olarak sınıf atladıkça, ekonomisine ilişkin hep söylenen orta gelir tuzağından da kurtulacaktır."

"Lojistik, savunma sanayii projelerinin olmazsa olmazı"

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Coşkun da savunma sanayiinde ürün üretmenin yanı sıra satış sonrası desteğin sağlanması ve lojistik faaliyetlerin planlanmasının önemine dikkati çekti.

Lojistik sistem desteğinin savunma sanayii projelerinin olmazsa olmazı haline geldiğini dile getiren Coşkun, "Gün geçtikçe artan savunma sanayii yetkinlikleri ve kapasitemizi düşünürsek lojistik sistemlere verdiğimiz ağırlığın daha da artırılması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Mildata Askeri Doktrin ve Harekat Uyumluluk Analisti Sami Atalan da operasyonel lojistik ve desteğin, güvenlik stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olduğuna işaret ederek, gelişen uluslararası hizmet sektörü trendlerine göre savunma sanayisi ve lojistik kabiliyetlerin ülkelerin ihracatında önemli bir rol oynadığını söyledi.