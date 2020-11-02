ASKON Başkanı Aydın: Türkiye ihracatta rekor kırmaya devam edecek

02 Kasım 2020

Ekim ayı ihracat rakamlarına ilişkin açıklama yapan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye'nin mal ve ürünlerine talebin çok yüksek olduğunu belirterek, "İhracatçı firmalarımız hiç şüphesiz kesintisiz üretime devam ederek bu talepleri karşılayacak ve rekor kırmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Geçen ay, 2019'un aynı dönemine yüzde 5,6 artışla 17 milyar 333 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiğini anımsatan Aydın, söz konusu tutarın ay bazında gerçekleşen ihracat rakamları arasında bir rekor olduğuna dikkat çekti. "Pandeminin etkisini yoğun olarak gösterdiği ortamda bu başarıyı elde etmek Türkiye'ye olan güvenin bir sonucu" diyen Aydın, "Türkiye'ye yönelik büyük bir güven var." dedi.

Birçok ülkenin rotasını artık Türkiye'ye çevirdiğini belirten Aydın, şunları söyledi: "Ülkemizin ürünleri aranan ve tercih edilen mal oldu. Bu veriler şunu açıkça ortaya koyuyor: Türkiye pandeminin etkilerini en kısa sürede atlatabilecek ülkelerin başında geliyor. Ülkemize olan talep çok büyük. İhracatçı firmalarımız hiç şüphesiz kesintisiz üretime devam ederek bu talepleri karşılayacak ve rekor kırmaya devam edecek."

Kaynak: AA