ASKON Başkanı Orhan Aydın: Sadece üretmek yetmiyor akıllı üretmek gerekli
ASKON Başkanı Orhan Aydın, dünyada üretim anlayışının değiştiğine dikkat çekti. Aydın, “Artık sadece üretmek yetmiyor; akıllı üretmek, dijital üretmek, sürdürülebilir üretmek gerekiyor” dedi.
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği’nin (ASKON), düzenlediği Sanayiyle Büyüyen Türkiye-ASKON 2053 Vizyon Zirvesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla yapıldı. Zirvede, Türkiye’nin 2053’e uzanan sanayi vizyonu, üretimde inovasyon, dijital dönüşüm, teknoloji yatırımları, sürdürülebilir sanayi stratejileri ve küresel rekabet gücü gibi başlıklar çerçevesinde ele alındı. ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, zirvede yaptığı konuşmada, start-up’ların desteklenmesi, teknoloji kümelenmelerinin artırılması ve üniversite-sanayi iş birliklerinin güçlendirilmesinin 2053 vizyonlarının en kritik başlıkları arasında olduğunu ifade ederek, “ASKON olarak genç girişimcilere kapılarımızı sonuna kadar açıyor, yenilikçi çözümler için büyük bir ekosistem oluşturuyor ve Anadolu’nun üretim gücünü küresel rekabete hazırlıyoruz” dedi.
2053’ün taşıyıcı gücü Anadolu
Aydın, 2053 vizyonunun yüksek teknoloji üretiminde liderliği, nitelikli sanayi dönüşümünü, sürdürülebilir kalkınmayı, döngüsel ekonomiyi ve küresel değer zincirlerinde güçlü bir Türkiye varlığını hedeflemekte olduğunu dile getirerek, “ASKON olarak biliyoruz ki 2053 vizyonunun gerçek taşıyıcı gücü Anadolu’dur. KOBİ’lerimiz, girişimcilerimiz, üretim insanlarımızdır” ifadelerini kullandı.
Orhan Aydın, dünyada üretim anlayışının da büyük bir değişimden geçtiği bir dönemde olunduğuna işaret etti. Aydın “Artık sadece üretmek yetmiyor; akıllı üretmek, dijital üretmek, sürdürülebilir üretmek gerekiyor. Sanayinin yeni dili, dijitalleşme, yapay zeka, otomasyon, yeşil dönüşüm, karbon nötr üretim, çevreci teknolojiler ve döngüsel ekonomidir” diye konuştu.
Aydın, dijitalleşmenin Türkiye’nin 2053 vizyonunun en kritik yapı taşlarından biri haline geldiğine dikkati çekerek, “Üretim dönüşümünün önemli ayaklarından biri de yeşil sanayi ve sürdürülebilirliktir. Küresel ticaretin ana belirleyicisi artık Yeşil Mutabakat ve karbon nötrlük hedefleridir. Türkiye’nin bu dönüşümde geri kalmaması için hepimize büyük sorumluluk düşüyor” açıklamasını yaptı.
Üretim ekonomisi için çalışacak
Orhan Aydın, yarınları belirleyecek olanın sadece büyük fabrikalar değil, bugün kurulan vizyoner girişimler olacağını kaydetti.
Kurdukları stratejik çoklu ortaklıklar komisyonu ile işletmeleri yeni işbirliklerine yönlendirdiklerini kaydeden Aydın, sözlerini şöyle tamamldı: “2053 vizyonu kolay bir hedef değil bunu biliyoruz ancak bu millet zoru başarmayı tarih boyunca kendine görev edinmiş bir millettir. Biz de bu ülkenin üretim gücüne inanan insanlar olarak, daha yüksek teknoloji ihracatı, daha güçlü sanayi altyapısı, daha fazla yenilikçi girişim ve sürdürülebilir bir üretim ekonomisi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”
“MTH, tam bağımsız Türkiye yolculuğudur”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Daha yeni başlıyoruz; Türkiye Yüzyılı’nı inşallah hep birlikte çok güçlü şekilde inşa etmek için şimdi yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Şüphesiz bu yolculuğun en önemli başlıklarından biri Milli Teknoloji Hamlesidir (MTH). Milli Teknoloji Hamlesi, en kısa tarifiyle tam bağımsız Türkiye yolculuğudur” dedi. Kacır, “MTH , Türkiye’nin yüksek katma değerli ürünleri ve hizmetleri rekabetçi şekilde kendi imkanlarıyla, kendi yetkinlikleriyle, kabiliyetleriyle geliştirebilmesinin, üretebilmesinin ve dünyaya sunabilmesinin yolculuğudur” mesajları verdi.