ASKON Başkanı Orhan Aydın: Sadece üretmek yetmiyor akıllı üretmek gerekli

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği’nin (ASKON), düzenledi­ği Sanayiyle Büyüyen Türki­ye-ASKON 2053 Vizyon Zir­vesi, Sanayi ve Teknoloji Ba­kanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla yapıldı. Zirvede, Türkiye’nin 2053’e uzanan sa­nayi vizyonu, üretimde inovas­yon, dijital dönüşüm, teknoloji yatırımları, sürdürülebilir sana­yi stratejileri ve küresel rekabet gücü gibi başlıklar çerçevesin­de ele alındı. ASKON Genel Baş­kanı Orhan Aydın, zirvede yap­tığı konuşmada, start-up’ların desteklenmesi, teknoloji küme­lenmelerinin artırılması ve üni­versite-sanayi iş birliklerinin güçlendirilmesinin 2053 viz­yonlarının en kritik başlıkları arasında olduğunu ifade ederek, “ASKON olarak genç girişimci­lere kapılarımızı sonuna kadar açıyor, yenilikçi çözümler için büyük bir ekosistem oluşturu­yor ve Anadolu’nun üretim gü­cünü küresel rekabete hazırlı­yoruz” dedi.

2053’ün taşıyıcı gücü Anadolu

Aydın, 2053 vizyonunun yük­sek teknoloji üretiminde liderli­ği, nitelikli sanayi dönüşümünü, sürdürülebilir kalkınmayı, dön­güsel ekonomiyi ve küresel de­ğer zincirlerinde güçlü bir Tür­kiye varlığını hedeflemekte ol­duğunu dile getirerek, “ASKON olarak biliyoruz ki 2053 vizyo­nunun gerçek taşıyıcı gücü Ana­dolu’dur. KOBİ’lerimiz, girişim­cilerimiz, üretim insanlarımız­dır” ifadelerini kullandı.

Orhan Aydın, dünyada üre­tim anlayışının da büyük bir de­ğişimden geçtiği bir dönemde olunduğuna işaret etti. Aydın “Artık sadece üretmek yetmi­yor; akıllı üretmek, dijital üret­mek, sürdürülebilir üretmek gerekiyor. Sanayinin yeni di­li, dijitalleşme, yapay zeka, oto­masyon, yeşil dönüşüm, karbon nötr üretim, çevreci teknoloji­ler ve döngüsel ekonomidir” di­ye konuştu.

Aydın, dijitalleşmenin Türki­ye’nin 2053 vizyonunun en kri­tik yapı taşlarından biri haline geldiğine dikkati çekerek, “Üre­tim dönüşümünün önemli ayak­larından biri de yeşil sanayi ve sürdürülebilirliktir. Küresel ti­caretin ana belirleyicisi artık Yeşil Mutabakat ve karbon nötr­lük hedefleridir. Türkiye’nin bu dönüşümde geri kalmaması için hepimize büyük sorumluluk dü­şüyor” açıklamasını yaptı.

Üretim ekonomisi için çalışacak

Orhan Aydın, yarınları belir­leyecek olanın sadece büyük fabrikalar değil, bugün kurulan vizyoner girişimler olacağını kaydetti.

Kurdukları stratejik çoklu or­taklıklar komisyonu ile işletme­leri yeni işbirliklerine yönlen­dirdiklerini kaydeden Aydın, sözlerini şöyle tamamldı: “2053 vizyonu kolay bir hedef değil bu­nu biliyoruz ancak bu millet zo­ru başarmayı tarih boyunca ken­dine görev edinmiş bir millettir. Biz de bu ülkenin üretim gücü­ne inanan insanlar olarak, daha yüksek teknoloji ihracatı, daha güçlü sanayi altyapısı, daha faz­la yenilikçi girişim ve sürdürü­lebilir bir üretim ekonomisi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”

“MTH, tam bağımsız Türkiye yolculuğudur”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Daha yeni başlıyoruz; Türkiye Yüzyılı’nı inşallah hep birlikte çok güçlü şekilde inşa etmek için şimdi yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Şüphesiz bu yolculuğun en önemli başlıklarından biri Milli Teknoloji Hamlesidir (MTH). Milli Teknoloji Hamlesi, en kısa tarifiyle tam bağımsız Türkiye yolculuğudur” dedi. Kacır, “MTH , Türkiye’nin yüksek katma değerli ürünleri ve hizmetleri rekabetçi şekilde kendi imkanlarıyla, kendi yetkinlikleriyle, kabiliyetleriyle geliştirebilmesinin, üretebilmesinin ve dünyaya sunabilmesinin yolculuğudur” mesajları verdi.