ASML, 4. çeyrekte tahminlerin üzerinde performans gösterdi

Hollanda merkezli yarı iletken ekipman üreticisi ASML Holding, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde analist tahminlerini aşan finansal sonuçlar açıkladı. Yapay zekâ teknolojilerine yönelik artan talep ve çip üreticilerinin daha sofistike yarı iletkenlere olan ihtiyaçları, şirketin siparişlerinde önemli bir artışa yol açtı.

ASML, çeyrek boyunca 7,09 milyar euro değerinde yeni sipariş aldığını duyurdu. Bu rakam, analistlerin 3,99 milyar euro seviyesindeki beklentilerinin neredeyse iki katına işaret ediyor. Şirketin dördüncü çeyrek net karı ise 2,69 milyar euro seviyesine ulaşarak 2,63 milyar euro olan tahminleri aştı.

Dördüncü çeyrek satış gelirleri de güçlü bir performans sergileyerek 9,26 milyar euro oldu. Bu sonuç, analistlerin 9,04 milyar euroluk tahminlerini geride bırakırken, ASML'nin kendi öngörüsü olan 8,8-9,2 milyar euro aralığının da üst sınırını geçti.

2025 yılı için ilk çeyrek beklentilerini de açıklayan ASML, satışların 7,5-8 milyar euro arasında gerçekleşeceğini öngörüyor. Yıl genelinde ise şirket, gelirlerin 30-35 milyar euro aralığında olmasını bekliyor.

ASML'nin CEO'su, yapay zekâ ve yarı iletken teknolojilerinin büyüme potansiyeline vurgu yaparak, şirketin teknoloji liderliğini sürdürme kararlılığında olduğunu belirtti. Özellikle EUV (Extreme Ultraviolet) litografi makinelerine yönelik talebin, gelecekteki büyüme için kritik bir rol oynayacağı ifade edildi.

Bu sonuçlar, ASML’nin yarı iletken sektöründeki baskın konumunu ve yapay zekâ devriminin şirket üzerindeki olumlu etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.