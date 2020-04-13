ASO 1. OSB'den "Üretime devam" mesajı

Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde moralleri bozmadan üretime devam edeceklerini belirterek, "Sürecin en az kayıpla atlatılabilmesi için istihdamı korumak adına üreticilere nefes aldırılmalı." ifadesini kullandı.

Akdaş, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgını sürecinde ASO 1.OSB'de yer alan firmaların genel durumuna ilişkin bilgi verdi.

Salgın nedeniyle bazı firmaların üretimlerini geçici bir süre durdurduğunu, bazılarının da üretim kapasitelerini düşürdüğünü aktaran Akdaş, sürecin sanayide üretim yapan kuruluşları etkilediğini bildirdi.

Akdaş, Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında destek paketleri açıklandığını anımsatarak, "Salgın sürecinin en az kayıpla atlatılabilmesi için istihdamı korumak adına üreticilere nefes aldırılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Devletin, finansal yönden atacağı adımların önemine dikkati çeken Akdaş, bu süreçte devletin yanı sıra halka ve iş dünyasına da önemli görevler düştüğünün altını çizdi.

Akdaş, birlikte hareket edilerek salgın sürecinin atlatılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu gibi süreçlerde üreticilerin moralinin yüksek tutulması önemli. Moralimizi bozmadan üretime devam edeceğiz. Kovid-19 salgınının tüm dünyada sona ermesinden sonra ve hayat normale döndüğünde ülke olarak bu durumu fırsata çevirme şansımız var."