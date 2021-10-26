ASO 2. OSB, karbon ayakizi ölçümü için özel TİM oluşturdu

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Kasım ayının ilk haftasında Glasgow’da düzenlenecek COP 26/Taraflar Konferansındaki bir oturumda Türkiye’de özel sektör ve sivil toplumu temsilen ASO 2.OSB yer alacak. 2.’nci OSB’nin iktisadi işletmesi bünyesinde oluşturulan Yeşil Birim, hem kurumsal hem işletme bazında karbon ayakizi ölçüm çalışmalarına başladı. Avrupa Yeşil Mutabakatının açıklandığı Aralık 2019 tarihinden bu yana gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten 2.OSB Başkanı ve ASO Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ardıç, Sınırda Karbon Düzenlemesine karşı Sanayinin Yeşil Rotası projesi yürüttüklerini söyledi.

ASO 2.OSB’nin başta çevre yönetimi olmak üzere, Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum, Sınırda Karbon Düzenlemesi gibi alanlarda yaptığı çalışmaları DÜNYA’ya değerlendiren Seyit Ardıç, OSB Kanunu’ndaki ‘çevre sorunlarını önleme’ hedefini önemsediklerini söyledi.

Bölgede etkin bir çevre yönetim sistemi oluşturmaya gayret ettiklerini dile getiren Ardıç, “Tüm sanayicilerin üretim konuları çerçevesinde üretimden kaynaklanan emisyon, atıksu ve atıklarını arsa tahsis talebinden başlamak üzere takip ediyor, bunların Bölgemizdeki diğer sanayicilere ve altyapı tesislerine etkilerini kontrol edip değerlendiriyoruz” dedi.

22 kişilik çevre ekibi

Atık yönetimi, arıtma tesisleri işletimi, yeşil dönüşüm çalışmaları ve su atıksu analizleri konularında çalışan 22 kişilik uzman ekibe sahip olduklarını dile getiren Ardıç; bunların çevre, kimya, gıda mühendisleri ve teknikerlerden oluştuğunu bildirdi.

“Sanayi kaynaklı su kirliliğini önlüyoruz”

2018 yılında devreye aldıkları atıksu arıtma tesisinin kapasitesinin iki katına çıkarılması için başlayan projenin 2022’de faaliyete geçeceği bilgisini veren Seyit Ardıç, sanayi kaynaklı su kirliliğinin önlenmesine çalıştıklarını anlattı.

Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında öncelikle 5 kişilik bir ekip kurduklarını ifade eden Seyit Ardıç, ikili atık toplama sistemi oluşturduklarını, geri kazanılabilen atıkları lisanslı geri kazanım tesislerine gönderdiklerini belirtti.

2018 yılında ASOB-ÇEV isimli bir laboratuvar kurduklarına değinen Ardıç, Bakanlık adına atıksu analizleri gerçekleştirdiklerini, burada güncel uluslararası değerleri ve çalışma yöntemlerini esas aldıklarını ile getirdi. Hâlen 66 parametrede yaptıkları ölçüm ile tüm OSB’ler ve sanayi tesislerinin analiz ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olduklarını bildiren Seyit Ardıç, parametre sayısını 80’e çıkarmak için TURKAK’a başvurdukları bilgisini verdi.

“Sanayinin Yeşil Rotası projesi”

İklim değişikliğinin, sürdürülebilir kalkınma ve tüm ekosistemi tehdit eden en öncelikli küresel risklerden biri olduğunun altını çizen Seyit Ardıç, sanayicilerin iklim değişikliğine uyum adımlarını atmalarının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

ASO 2. OSB olarak Aralık 2019’da Avrupa Yeşil Mutabakatı açıklandığı andan itibaren konuyu yakın takibe aldıklarına vurgu yapan Ardıç, bu kapsamda “Sanayinin Yeşil Rotası Projesi” başlattıklarını aktardı.

Kurdukları Yeşil Birimin; sera gazı salınımları, karbon ve su ayakizi hesaplamalarına yönelik temel eğitim aldığını söyleyen Seyit Ardıç, bu ekibin hem kurumsal hem de bölgedeki sanayicilerin karbon ayakizi hesaplama çalışmaları yaptığını bildirdi.

Ardıç, bölgede doğal kaynakların daha az tüketilmesi için atıklardan biyogaz üretimi ve güneş enerjisi sistemlerinin kurulmasına yönelik çalışmalar da yaptıklarını dile getirdi.

Öte yandan 1-12 Kasım tarihleri arasında Glasgow’da düzenlenecek COP 26/Taraflar Konferansındaki bir oturumda Türkiye’de özel sektör ve sivil toplumu temsilen ASO 2.OSB yer alacak. OSB yönetimi burada, şu ana kadar çevre yönetimi konusunda ki çalışmaları hakkında bilgilendirme yapacaklar. Panelde İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu de yar alacak.