ASO 2’nci OSB Başkanı Ardıç, COP26’da 'fon' arayacak

ANKARA(DÜNYA) - Ankara Sanayi Odası(ASO) 2’nci OSB Başkanı Seyit Ardıç,Glasgow’da başlayan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı’nda (COP26), sanayideki yeşil dönüşüm için yapılan çalışmaları anlatacak. Ardıç, 2’nci OSB’nin Yeşil İklim Fonu’ndan yararlanabilmesi için de ikili görüşmeler yapacak.

ASO 2’nci OSB’nin COP26 toplantısına Türkiye’den katılan tek OSB olacağını söyleyen Seyit Ardıç, 3 Kasım’da Türkiye etkinlikleri kapsamında bir konuşma yaparak bölgedeki çalışmaları anlatacağını bildirdi.

COP26 kapsamında 197 ülkeden 140 liderin yer alacağına dikkat çeken Ardıç, Ankaralı sanayicilerin hem birey hem de işletme bazında küresel ısınmanın etkilerini en aza indirmenin gayreti içinde olduklarını bildirdi.

Dünyanın yeşil dönüşüm adlı yeni bir çağın eşiğinde olduğuna değinen Ardıç, “Karbonsuz elektrik üretimi, deniz üstü rüzgar enerjisi, jeotermal, elektrik bataryaları, pompaj depolamalı hidroelektrik, termal depolama ve ucuz hidrojene erişim bu dönüşüm çağının en çok konuşulacak konuları olacaktır” dedi.

Hâlen 307 firmanın yerleşik olarak faaliyetlerini sürdürdüğü ASO 2’nci OSB’de yönetim olarak, yeşil dönüşüm çağına entegre olacak çalışmaları başlattıklarını ifade eden Seyit Ardıç, “3 Kasım’da düzenlenecek konferansta Ankara’mızın sanayisini anlatma fırsatı bulacağız. Aynı zamanda ASO 2’nci OSB’yi tanıtacağız ve yeşil dönüşüm için planlarımızı anlatacağız” diye konuştu.

Yeşil dönüşüm için ciddi bir yatırım ve buna bağlı olarak finans gerektiğini söyleyen Ardıç, “Bununla ilgili uluslararası iklim fonunun devreye girmesi beklenmektedir. İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılacak olan "Taraflar Konferansı (COP26)"nda ASO 2.OSB için iklim fonundan yararlanabilmemiz için birçok ikili görüşmeler yapma fırsatımız da olacak” ifadelerini kullandı.

Ardıç, gerekli hazırlıkların yapılmaması durumunda, ihracatın önemli bölümünün yapıldığı AB ülkelerine ihracatta yüksek karbon vergisiyle karşı karşıya kalınacağı uyarısında bulundu.