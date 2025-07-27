ASO: Ankara ihracatta ilk 6 ayda yüzde 11,2 büyüdü

ASO raporuna göre, Ankara’nın 2025’in ilk yarısında ihracatı yüzde 11,2 artışla 7,1 milyar dolara yükseldi, Türkiye genelinde 4’üncü sıraya çıktı.

2021’in ilk altı ayında yüzde 4,2 olan Ankara’nın Türkiye ihracatındaki payı, bu yılın aynı döneminde yüzde 5,4’e çıkarak son yılların en dikkat çekici artışını kaydetti. Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 4,1 artışla 131,4 milyar dolara, sanayi sektörü ihracatı ise yüzde 5,8 yükselişle 93,5 milyar dolara ulaştı. İhracatın yüzde 82’si sanayi ürünlerinden oluştu.

İleri teknoloji ve katma değerli üretim etkili

Raporda, Ankara’nın ihracatındaki artışta yüksek katma değerli ve ileri teknoloji yoğun sektörlerin belirleyici olduğu vurgulandı. ASO-İLTEK 2024 endeksinde 1’inci sırada yer alan Ankara’nın mevcut eğilimle toplam ihracatta yüksek teknoloji payının yüzde 13’e yaklaşması bekleniyor.

Ülke bazında en hızlı artış Slovakya (yüzde 458,6), Çekya (yüzde 106,7), Ukrayna (yüzde 107,7) ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne (yüzde 2775,9) yapılan ihracatta kaydedildi. Sektörel bazda ise makine ve otomotiv öne çıkarken, elektrik-elektronik, hazır giyim ve çimento-cam-seramik ihracatı da artış gösterdi.

“Sanayicilerimizi küresel rekabette güçlendireceğiz”

ASO Başkanı Seyit Ardıç, ileri teknolojiye dayalı üretim gücünün Ankara’yı sanayi ihracatında öne çıkardığını belirterek, “Sanayicilerimizi küresel rekabette daha da güçlendirmek için yeşil ve dijital dönüşüm, Ar-Ge ve inovasyon odaklı projelerimizi artırıyoruz. Zorlu koşullara rağmen ülke ekonomisine katkı sunan tüm ihracatçılarımızı kutluyorum” dedi.