ASO Başkanı Ardıç: 'Beklentimiz sanayicilerin kredi faizlerinin de düşürülmesi'

Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) şubat ayı meclis toplantısı yapıldı. Toplantıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, ASO Başkanı Seyit Ardıç'ın görüşlerine yer verildi.

Ardıç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) son iki Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısında politika faizini toplamda 500 baz puan indirdiğini hatırlatarak "Beklentimiz, finansman sorunu yaşayan sanayicilerimizin kullandığı kredilerin faizlerinin de bir an önce politika faizindeki indirime paralel olarak düşürülmesidir." ifadesini kullandı.

"2025'te de ekonomide zorlu koşulların devam edebilir"

Güç dengelerinin devamlı değiştiği bir ortamda, ekonomik değişkenlerin ön plana çıktığına işaret eden Ardıç, yeni dünya düzenini "jeoekonomi" odağında algılamanın, geleceğin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını vurguladı.

Böylece ülkelerin ekonomik ve sosyal sermayelerini nasıl yöneteceklerini, yeni teknolojilere ne kadar hızlı adapte olacaklarını, küresel rekabetteki konumlarını ve pastadan aldıkları payı daha kolay belirleyebileceklerini bildiren Ardıç, Türkiye'deki ekonomik gelişmelere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemize baktığımızda, üretim, karlılık ve yatırım anlamında zor bir dönem olarak sayabileceğimiz geçen yılın ardından, 2025'te de ekonomide zorlu koşulların devam edeceğini öngörüyoruz.

Yüksek faiz, maliyet artışları ve fiyat oluşturmadaki zorluklar, üretimi olumsuz etkiliyor. Enflasyonla mücadelenin uzaması, ekonomik ve toplumsal açıdan ciddi maliyetler ortaya çıkarmaya devam ediyor. Dezenflasyon sürecinin başarıya ulaşması ve katlanılan maliyetin karşılığının alınması için maliye politikasının uyumlu ve koordineli şekilde sıkı para politikasını desteklemesi gerekmektedir."

"Beklentimiz sanayicilerin kullandığı kredilerin faizlerinin de düşürülmesi"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının, son iki Para Politikası Kurulu Toplantısında politika faizini toplamda 500 baz puan indirdiğini hatırlatan Ardıç, şu açıklamalarda bulundu:

"Beklentimiz, finansman sorunu yaşayan sanayicilerimizin kullandığı kredilerin faizlerinin de bir an önce politika faizindeki indirime paralel olarak düşürülmesidir.

Bu üretim, istihdam ve ihracatımızın sürdürülebilirliği açısından son derece önemli. Bizim için paranın sesi değil, fabrikalarımızda çalışan makinelerin sesi çok daha fazla değerlidir. İşleyen makineler, sadece üretimin değil, yüzlerce çalışanın emeğinin, ekmeğinin ve umudunun simgesidir. O makinelerin sesi, ülkemizin ekonomik kalkınmasının ritmidir."

Meslek komiteleriyle değerlendirme toplantıları yapıldı

Ardıç, meslek komiteleriyle değerlendirme toplantıları yaptıklarını ve sorunların dile getirildiğini aktararak, bunların arasında vize problemi, yeşil pasaport talebi, EYT nedeniyle yetişmiş istihdamın kaybı, ara eleman sorunu, asgari ücretin alım gücü, fuar alanı eksikliği, yabancı işçi çalıştırma, finansmana erişim, ihracat desteklerinin yetersizliği ve üretim için yapılan ithalatın zorluğunun yer aldığını belirtti.

Yapısal reformların önemine dikkati çeken Ardıç, şunları kaydetti:

"Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ihracat rakamlarına göre, Ankara'mız geçen yıl 14 milyar 976 milyon dolarla Türkiye'nin en çok ihracat yapan 3'üncü kenti oldu.

İhracatımızda yüzde 12,1 yüksek teknoloji payı ile diğer 5 büyük sanayi ilimizin açık ara önündeyiz. Limanı olmayan bir şehirden böylesine bir başarıyı, geleceğine umutla bakan, tüm zorluklara rağmen azimle ve özveriyle çalışan siz sanayicilerimiz sayesinde ulaştık."