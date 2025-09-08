ASO Başkanı Ardıç: OVP, Ankara'nın konumunu daha da güçlendirecek

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, 2026-2028 dönemi Orta Vadeli Program'da (OVP) sanayi sektörüne yönelik AR-GE'nin geliştirilmesi, yüksek teknolojili üretim yatırımlarının desteklenmesi ve üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi gibi hedeflerin yer almasından memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Ardıç, yaptığı yazılı değerlendirmede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan OVP'nin üç yıllık dönemin temel önceliklerini ortaya koyarak ekonomide öngörülebilirliği güçlendireceğini belirtti. Programın beklentileri yönetmede önemli bir çıpa işlevi göreceğini ifade eden Ardıç, enflasyonla mücadelenin birincil hedef olarak öne çıktığını vurguladı. Ayrıca, küresel risklerin dikkate alınarak temkinli bir büyüme patikasının benimsendiğini söyledi.

"Dezenflasyonist politikalar devam ediyor"

Kayıt dışılıkla mücadele, vergi tabanının genişletilmesi, kamu giderlerinde verimliliğin artırılması ve maliye politikalarının fiyat istikrarını destekleyecek şekilde tasarlanmasının önemine dikkat çeken Ardıç, şu ifadeleri kullandı:

"OVP'nin içeriğinde, gelir adaletinin sağlanması ve dezenflasyonist politikaların sürdürülmesi yönünde kararlılığın güçlü bir şekilde devam ettiğini görmekteyiz. Kredi büyümesinin selektif alanlar için önceliklendirilmesi ve ekonomik büyümeyi destekleyici nitelikte olacağına vurgu yapılması, üretimin ve katma değerin öncelikli hedefler arasında olduğuna işaret etmektedir. Açıklanan yeni OVP’de sanayi sektörümüze ilişkin AR-GE ve yenilik ekosisteminin geliştirilmesi, yüksek teknolojili üretim yatırımlarının desteklenmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi, iş gücü piyasalarının esnek ve etkinleştirilmesi, yerli üretim kapasitesinin artırılması yönünde kritik hedef ve somut adımların öngörülmesi, biz sanayiciler için ayrıca memnuniyet vericidir."

"Politikalar Ankara'nın konumunu daha da güçlendirecek"

Ardıç, yüksek katma değerli üretime öncelik veren bu politikaların, Ankara'nın yüksek teknolojili ihracat oranı en yüksek kent olma konumunu daha da güçlendireceğine inandıklarını belirtti. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nın daha etkin uygulanması, yatırım teşvik sisteminin daha seçici ve odaklı hale gelmesi ile iş ve yatırım ortamına yönelik düzenlemelerin reel sektöre büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Ardıç, bu adımların özellikle yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde işletmelerin rekabet gücünü artıracağına inandıklarını ifade ederek, üretim, istihdam ve ihracatı artırarak ekonomiye en yüksek katkıyı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.