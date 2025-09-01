ASO Başkanı Ardıç: Sanayi sektörünün yeniden büyümeye geçmesi önemli

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme verilerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

“Sanayi sektöründe dönüşüm yaşanıyor”

Büyümenin beklentilerin üzerinde gelerek yıllık yüzde 4,8, çeyreklik bazda ise yüzde 1,6 olduğunu hatırlatan Ardıç, bunun ekonomide toparlanma işareti olduğunu söyledi. Ardıç, sanayi sektöründe yüzde 6,1’lik büyümenin gerçekleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sanayi sektörünün yeniden büyümeye geçmesi önemli. Bu büyümenin itici gücünün, son dönemde büyük gelişim kaydeden savunma sanayisi olduğunu değerlendiriyorum. Geleneksel sektörler zayıflarken, yüksek teknolojili üretim yapan sektörler büyümeye öncülük ediyor. Bu, sanayi sektöründe bir dönüşüm yaşandığını ortaya koyuyor.”

Ardıç, KOBİ’lerin ve geleneksel sektörlerin bu dönüşüme verimlilik artışıyla ayak uydurması gerektiğinin altını çizdi.

Yatırımlar hız kazandı

Ardıç, gayrisafi sabit sermaye yatırımlarının yüzde 8,8 arttığını, makine ve teçhizat yatırımlarının ise bir önceki çeyreğe göre iki kattan fazla artarak yüzde 34,3’e ulaştığını kaydetti. Bu durumun sanayinin gelecek dönemde büyüme potansiyelini artırdığını söyledi.

“Kamuda tasarruf etkisini göstermeye başladı”

Devletin nihai tüketim harcamalarının ikinci çeyrekte yüzde 5,2 azaldığını hatırlatan Ardıç, bunun enflasyonla mücadelede kamuda tasarruf tedbirlerinin etkilerinin görülmeye başlandığını göstermesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Ardıç, büyümede net dış talebin aşağı yönlü etki yaptığını, buna karşın iç talepteki artışın büyümeyi desteklediğini belirtti. Orta ve uzun vadede kalıcı çözümün üretim yapısını dönüştürmek ve uluslararası rekabet gücünü artırmak olduğunu dile getirdi.