ASO Başkanı Ardıç: Sanayi tarafındaki büyümenin çeyreklik büyümenin altında kalması dikkat çekici

Yılın ilk çeyreğinde iç tüketim ve inşaat sektörünün etkisiyle yüzde 5,7 oranında büyüme gerçekleştiğini hatırlatan Ardıç, baz etkisine rağmen sanayi tarafındaki büyümenin çeyreklik büyümenin altında kalmasının dikkat çekici olduğunu kaydetti. Ardıç, “Sıkılaştırıcı politika uygulamalarının ekonomik aktivite üzerindeki etkisi ilk çeyrekte henüz tam olarak gözlemlenmedi. Yılın ikinci çeyreğinden sonra iç talep ve üretimdeki azalış ile büyümede yavaşlama ortaya çıkacaktır. Bunun enflasyonun düşmesine katkı sağlayıp sağlamayacağı önemli olacak” dedi.

“Sanayi tarafındaki büyümenin çeyreklik büyümenin altında kalması dikkat çekici”

TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre sanayi tarafında yüzde 4,9’luk bir büyüme görüldüğünü ifade eden Ardıç, “Büyük deprem felaketini yaşadığımız 2023’ün ilk çeyreğinde sanayi üretimindeki büyük daralmadan dolayı oluşan baz etkisini göz ardı etmememiz lazım. Buna rağmen sanayi tarafındaki büyümenin çeyreklik büyümenin altında kalması dikkat çekici” dedi.



Büyümeye özellikle iç talebin ve inşaat sektörünün kaynaklık ettiğini dile getiren Ardıç, “Özel tüketim yüzde 7,3 arttı. Deprem bölgesindeki yeniden yapılanma ve kentsel dönüşüm faaliyetleriyle yılın ilk çeyreğinde büyümenin lokomotifi yüzde 11,1 ile inşaat sektörü oldu. İnşaattaki büyüme, sanayi ve tarımın toplam büyümesinden daha yüksek. Ülkemizin istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için sınai üretimin mutlaka artırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Enflasyonla mücadelede mutlaka yapısal reformlarla desteklenmeli"

Net dış talebin büyümeye olan katkısının 5 çeyreğin ardından 1,6 puanla pozitif gerçekleşmesinin olumlu bir gelişme olduğuna da dikkati çeken Ardıç, “Özellikle Almanya başta olmak üzere Avrupa’da ekonominin çarklarının dönmeye başlamasının bunda katkısı var. Yılın ilk çeyreğinde güçlü gelen büyüme verisi, dezenflasyon sürecinin nasıl sağlanacağı sorusunu da aklımıza getiriyor. Büyümeyi sürdürülebilir kılabilmek için enflasyonla mücadelenin mutlaka yapısal reformlarla da desteklenerek kararlı bir şekilde devam ettirilmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.